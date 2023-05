Le gouvernement dévoile son plan d'action de réduction des émissions de gaz à effet de serre

408 millions de tonnes équivalent CO2. C'est le montant d'émissions de gaz à effet de serre émis en France l'an dernier. Pour diminuer son bilan carbone, le gouvernement présente ce lundi son plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce « plan d'action » sera dévoilé à 15 heures par Elisabeth Borne devant le Conseil national de la transition écologique (CNTE). Ce dernier est un organe consultatif rassemblant sur ces sujets les acteurs de la société civile (ONG, syndicats, patronat, parlementaires...).

Dans les faits, la France entend réduire ses émissions de 55% en 2030 par rapport au niveau de 1990, conformément aux engagements européens, ce qui implique de les abaisser deux fois plus vite qu'aujourd'hui. Pour y parvenir, le plan mobilise donc tous les leviers jugés « crédibles », avec des objectifs fixés secteur par secteur (industrie, transports, bâtiment, agriculture, énergie, déchets...).

2022, année la plus chaude jamais enregistrée en France

Les transports, premier poste d'émissions en France (environ un tiers du total), et le logement (18% des émissions, résidentiel et tertiaire confondus) recèlent les plus fortes marges de progrès. Covoiturage, électrification des véhicules, remplacement des chaudières au fioul et au gaz... La Première ministre, chargée de la planification écologique avec, à ses côtés, un secrétariat général spécialement dédié, détaillera ses pistes, certaines déjà engagées, d'autres encore à formaliser.

Le gouvernement cherche une forme d'« équité » quant aux efforts à fournir, a cependant souligné une source à Matignon : « les petits font un peu, les gros font beaucoup et tout le monde fait sa part ».

L'année 2022 a été la plus chaude jamais enregistrée en France depuis 1900. Alors que les effets du changement climatique s'accélèrent dans le monde, la France doit aussi lancer mardi sa nouvelle stratégie d'adaptation, pour faire face à un réchauffement qui pourrait y atteindre les 4 degrés d'ici à la fin du siècle.

Le projet de loi industrie verte bientôt au Parlement

La présentation de ce plan d'action intervient alors que le gouvernement est passé mardi à l'offensive sur la « reconquête industrielle » de la France. Il a ainsi présenté son projet de loi destiné à favoriser une réindustrialisation décarbonée du pays, sa principale bataille après la douloureuse crise des retraites. Le texte prévoit notamment que pour « des projets d'intérêt national majeur » telles que gigafactories, l'Etat prenne la main par décret sur l'intégralité des procédures.

Crédit d'impôt, réduction des délais d'autorisation, sites industriels clés en main... Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a détaillé le contenu du texte la semaine passée, dont les mesures phare avaient déjà été dévoilées par le président Emmanuel Macron, engagé depuis plusieurs jours dans une séquence vantant l'attractivité et la réindustrialisation du pays.

Cinq technologies vertes seront favorisées pour la création de nouvelles filières (hydrogène vert, batteries, éolien, pompes à chaleur, photovoltaïque), tout en verdissant l'industrie existante. En riposte à la politique très volontariste de l'Inflation Reduction Act américain, ainsi qu'à la montée en puissance chinoise, un « crédit d'impôt industrie verte » doit permettre d'attirer l'investissement industriel dans ces secteurs.

Le projet de loi prévoit aussi des subventions à la décarbonation pour les industries existantes, à hauteur de 2,3 milliards d'euros de prêts directs ou de garanties par Bpifrance, tandis que 700 millions d'euros iront en faveur de la formation. Au total, le projet de loi permettrait de réduire l'empreinte carbone française de 41 millions de tonnes de CO2 à horizon 2030, soit 1% du total. Le projet de loi commencera son parcours parlementaire au Sénat le 19 juin puis le 17 juillet à l'Assemblée nationale, où le camp présidentiel, sans majorité absolue, devra convaincre au-delà de ses bancs.

(Avec AFP)