Réindustrialisation : Emmanuel Macron veut « doubler la production de semi-conducteurs » en France

[Article publié le 11 mai à 16h24 et mis à jour à 16h50]

« C'est une bataille économique, politique, territoriale et géopolitique », a asséné Emmanuel Macron, ce jeudi quant à sa volonté de réindustrialiser le pays. Le chef de l'Etat a ainsi déploré que « la France c'est davantage désindustrialisée que les autres pays en Europe, (...) parfois on l'a laissée faire (...), et puis ça été subi. On a perdu 12 points de parts de l'industrie dans le PIB ». Et d'ajouter que nous avons « un différentiel de dix points par rapport à nos voisins allemands (...) [en terme de PIB par habitant]. Ce n'est pas tenable ».

Lire aussiIndustrie verte : Le Maire consulte les oppositions, les limites du projet de loi pointées du doigt

Emmanuel Macron présentait, ce jeudi après-midi, sa stratégie pour « accélérer » la « réindustrialisation » de la France, après avoir réuni plus tôt dans la journée les acteurs de l'industrie française. Ce cap sera ensuite illustré avec un déplacement vendredi 12 mai, à Dunkerque dans le Nord, où le groupe taïwanais ProLogium veut implanter une quatrième usine de batteries pour véhicules électriques en France, avec une entrée en production à partir de la fin de 2026. Suivront ensuite le sommet « Choose France » lundi, à Versailles, et la présentation mardi du projet de loi « industrie verte ».

« Immense défi du changement climatique et la protection de la biodiversité »

« On vit ces dernières années une accélération très forte du monde, d'un immense défi jumeau : le changement climatique et la protection de la biodiversité. Nous avons à faire une transformation de notre tissu industriel et productif », a ainsi détaillé le chef de l'Etat ce jeudi. « Cette accélération justifie d'avoir une stratégie d'industrialisation décarbonée », a-t-il ajouté.

« L'autre transformation est technologique (...) Elle révolutionne les méthodes de production, voire les produits eux-mêmes. Il faut décider vite, investir massivement pour être au sommet de la vague »

Enfin, « la troisième accélération est géopolitique : le retour des conflits (...), et des conséquences qui touchent directement notre capacité à produire (...) ».

Quatre piliers

« Nous avons engagé une politique résolue autour de quatre piliers : le premier est une politique macroéconomique de compétitivité », a détaille Emmanuel Macron. « Le deuxième levier c'est l'investissement. Dès 2018 sur les batteries, l'électronique, l'IA ce sont plusieurs milliards d'euros qui ont été mis pour justement développer des verticaux avec des centres clés, a vanté le chef de l'Etat », rappelant que France 2030 a été bâtie pour poursuivre dans cette voie.

« La troisième approche est européenne, a-t-il poursuivi. Jusqu'alors l'Europe ne parlait qu'au consommateur (...). Elle faisait de facto le choix de renoncer à une base industrielle, si ça pouvait faire baisser les prix. Cette approche n'est pas soutenable »

« Le quatrième pilier c'est la stratégie territoriale, une alliance avec tous les territoires », a-t-il conclu, se félicitant d'avoir bâti 2.000 actions pour deux milliards d'euros.

Doubler la production de semi-conducteurs

« Pour la quatrième année consécutive, nous sommes le pays le plus attractif en termes d'investissements », a salué Emmanuel Macron, précisant que « 75% de ces investissements ce sont dans des villes moyennes de provinces ».

Lire aussiAttractivité : la France fait la course en tête en Europe loin devant l'Allemagne et le Royaume-Uni

« Au plan sectoriel sur les semis conducteurs, nous allons doubler la productions de semi-conducteur en particulier à Grenoble », a-t-il ainsi promis.

Emmanuel Macron s'est également félicité que sur le plan de l'innovation, « nous avons des résultats très convaincants : 25.000 startups et créations d'entreprises au plus haut ».

La réindustrialisation, c'est « la mère des batailles »

Le chef de l'Etat avait déjà annoncé la couleur dans un long entretien à l'hebdomadaire Challenges mercredi, affirmant que la réindustrialisation, c'est « la mère des batailles ».

« Réindustrialiser, c'est créer du pouvoir d'achat, financer notre modèle social », mais aussi « réduire le déficit du commerce extérieur ». « Et puis, bien sûr, stopper le décrochage de cette France des territoires », a-t-il ainsi plaidé. Et d'insister : « Si on ne gagne pas la bataille de l'industrialisation, on ne pourra pas gagner celle du plein-emploi ».

Lire aussiCVAE, crédit impôt recherche...Les propositions choc des entreprises à impact pour la loi industrie verte

De son côté, Bruno Le Maire a décliné mercredi à La Tribune les « deux objectifs très clairs » du texte présenté ce jeudi : « produire de nouveau en France et produire mieux. Produire mieux, parce que nous voulons être la première puissance industrielle décarbonée en Europe ». Le ministre de l'Economie a assuré que le gouvernement avait commencé à « inverser la tendance avec la réforme de la fiscalité du capital en 2017, en créant un cadre fiscal favorable à l'industrie, notamment en baissant les impôts sur les sociétés et les impôts de production ».

« Avec ce projet de loi industrie verte, nous voulons accélérer la relance de notre machine à produire », s'est-il félicité, assurant qu'il a « plusieurs dizaines de milliers d'emplois industriels supplémentaires d'ici 2030 ».

Lire aussiBruno Le Maire : « Nous voulons être la première puissance industrielle décarbonée en Europe »

Faire oublier la réforme des retraites

Un moyen pour le gouvernement d'essayer de faire oublier l'épisode orageux de la réforme des retraites au Parlement et dans la rue. Sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, l'exécutif avait, en effet, employé un texte financier (Projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale) pour accélérer les débats et utilisé l'option constitutionnelle du 49-3 pour faire adopter le texte sans vote. Ce qui a provoqué plusieurs semaines de mobilisation, grèves et manifestations, sans pour autant parvenir à faire abandonner la loi promulguée le 14 avril dernier.

(Avec AFP)