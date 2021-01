Le millefeuille français pousse vers une stratégie de vaccination décentralisée

Les réunions de crise - sanitaire - entre les collectivités et le gouvernement ne datent pas d'hier mais certaines sont plus conclusives que d'autres. Le 12 janvier dernier, Olivier Véran, ministre de la Santé et neurologue de profession, a accepté l'idée de Jean Rottner, président (LR) de la région Grand-Est et urgentiste de métier, de créer des « cellules régionales de pilotage de la vaccination ».

L'objectif est simple : après la phase 1 concentrée sur les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), il s'agit « d'anticiper les phases 2 et 3 » de la campagne de vaccination. Autrement dit, celle des personnes les plus fragiles, avant « le temps de la vaccination de masse ».

« Sous la co-présidence du directeur général de l'Agence régionale de santé et du préfet de région, elles réuniront de manière hebdomadaire le président de conseil régional, des départements et des ordres régionaux des médecins et pharmaciens », explique l'association Régions de France qui rassemble l'ensemble des président(e)s de région.

Le préfet de département au pilotage