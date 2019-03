Le moral des ménages poursuit son rebond

Les bonnes nouvelles s'accumulent pour le gouvernement. Après une croissance plus forte qu'espérée pour 2018 à 1,6% (contre 1,5%) et un déficit inférieur aux prévisions, l'indice de confiance des ménages en France, qui avait atteint en décembre son plus bas niveau depuis 2014, a poursuivi son redressement en mars, même s'il reste encore en dessous de sa moyenne de long terme, a indiqué l'Insee mercredi.

Le moral des ménages retrouve des couleurs

L'indicateur, calculé sur la base de soldes d'opinion (différences entre proportion de réponses positives et négatives), s'est établi à 96 points, soit un point de plus qu'en février. Par rapport à décembre, où l'indice avait chuté de six points, sur fond de crise des "gilets jaunes", la confiance des ménages a regagné neuf points, précise l'institut national de la statistique dans un communiqué.

Les foyers interrogés expriment moins de craintes en proportion sur l'évolution des prix. "Les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont moins nombreux que le mois précédent : le solde correspondant perd 5 points, mais se maintient au-dessus de sa moyenne de longue période "explique l'Insee.

Les craintes sur le chômage rebondissent

En mars, et dans le détail, le solde d'opinion des ménages quant à leur situation financière future a gagné deux points. La proportion de ménages jugeant opportun de faire des achats importants a elle aussi augmenté.

L'opinion des ménages a également poursuivi son amélioration en matière de capacité d'épargne: le solde correspondant à la capacité d'épargne future a ainsi gagné un point.

Concernant le contexte économique en général, les Français sont en revanche moins optimistes. Le solde d'opinion sur le niveau de vie futur a reculé d'un point, tandis que les craintes concernant le chômage sont reparties à la hausse (+10 points), après avoir fortement baissé en février (-21 points).