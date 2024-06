🔴 En direct - Législatives : « La crise politique que nous connaissons peut provoquer une crise financière » (Bruno Le Maire)

Emmanuel Macron a annoncé, dimanche soir, la dissolution de l'Assemblée nationale après la victoire écrasante de l'extrême droite aux élections européennes et convoqué des élections législatives le 30 juin et le 7 juillet. A gauche, le PS, le PCF, les Ecologistes et LFI, rassemblés en un « Nouveau Front populaire », ont annoncé avoir « scellé » un « programme de gouvernement ».