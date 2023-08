Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (Niger, dette américaine, tabac et alcool, aéronautique, cryptomonnaies)

Coup d'Etat au Niger : l'évacuation des ressortissants français et étrangers vers Paris s'intensifie

Un avion en provenance de Niamey a atterri ce mercredi à l'aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle, avec à son bord les premiers Français évacués. 600 ressortissants, sur les quelque 1.200 enregistrés sur les listes consulaires au Niger, veulent revenir en France après le renversement du président Mohamed Bazoum par un coup d'Etat militaire. Une manifestation, dimanche, devant l'ambassade ciblait la France, accusée de vouloir intervenir militairement, malgré les démentis de Paris.

Dette : Fitch dégrade la note souveraine des Etats-Unis qui passe du précieux AAA à AA+

Après S&P en 2011, Fitch dégrade la note des Etats-Unis, à AA+. L'agence de notation pointe les crises politiques à répétition créées par le relèvement du plafond de la dette qui ont érodé la gouvernance du pays pour justifier sa décision. Pour autant, les Etats-Unis restent une « économie bien diversifiée » qui n'ont aucune difficulté à emprunter.

Tabac et alcool : le coût pour les finances publiques excède largement les recettes fiscales

Contrairement à une idée reçue, le montant des taxes engrangées par l'Etat sur l'alcool et le tabac est largement inférieur à celui du « coût social » entraîné par l'addiction, souligne une note de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT). L'organisme encourage les pouvoirs publics à poursuivre leurs efforts en matière de prévention et d'information qui ont permis de réduire le nombre de décès.

Marche après marche, la production aéronautique retourne vers les sommets

Le trou causé par la crise sanitaire n'est pas encore comblé, mais il se rebouche progressivement. La production aéronautique reprend ainsi du poil de la bête et accélère son retour vers les niveaux records de 2019. Il reste encore du chemin à parcourir et des obstacles à franchir - avec des imprévus encore nombreux - mais la trajectoire est là. A l'instar d'Airbus, qui pourrait signer sa troisième meilleure année en termes de livraisons en 2023 avant de se diriger vers un record absolu à l'horizon 2026.

Un revenu universel en cryptomonnaies : cinq questions sur ces projets utopiques

DOSSIER CRYPTO - Après une année de scandales qui ont miné sa crédibilité, le monde de la finance décentralisée promet maintenant de s'attaquer à la pauvreté et aux inégalités. D'après ses adeptes, la blockchain, alliée aux algorithmes de l'intelligence artificielle, pourrait produire un revenu universel en cryptomonnaies redistribuable selon certaines contreparties. Fantasme des magnats de la tech, à l'image de Sam Altman et sa cryptomonnaie Worldcoin, ou réalité ? Eléments de réponses.

