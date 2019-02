Greta Thunberg va-t-elle réveiller les jeunes Français ?

Une véritable icône. La venue à Paris ce 22 février de la lycéenne suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, dont le visage est connu du monde entier depuis son intervention remarquée lors de la COP24 à Katowice (Pologne) en décembre, puis son discours stigmatisant les dirigeants venus à Davos en jet privé en janvier, a mobilisé les médias français. Preuve s'il en était du phénomène médiatique qu'elle suscite : elle est, ce vendredi soir, l'invitée de l'émission Quotidien (C8). Et sur le plan politique, elle devait être reçue en fin d'après-midi par le président de la République en personne, qu'elle avait apostrophé lundi.

"Cher Monsieur Macron, vous devez agir maintenant et pas simplement dire que vous allez agir, l'avait-elle interpellé dans une video en anglais. "Si vous continuez à faire comme si de rien n'était, vous allez échouer. Et si vous échouez, vous allez être perçu comme l'un des pires méchants de l'histoire de l'humanité".

Sa visite intervient une semaine exactement après la première timide manifestation de jeunes Français, dont environ 500 s'étaient rassemblés le 15 février devant le ministère de la transition écologique et solidaire.

« A quoi bon étudier dans un monde dévasté ? »

Greta, elle, sèche les cours depuis plusieurs mois un jour par semaine pour se poster, armée d'une pancarte, devant le Parlement suédois auquel elle reproche de ne pas en faire assez, ni assez vite, pour enrayer le changement climatique.

Après son discours musclé lors de la COP24 de décembre dernier, ce petit bout de femme a inspiré dans plusieurs pays d'Europe et jusqu'en Australie le mouvement «Fridays for future». Il s'agit de faire la grève des cours tous les vendredis afin d'alerter sur la situation climatique et de réclamer des actions de la part des différents gouvernements. "A quoi bon étudier, apprendre, enseigner, travailler, aimer si c'est pour vivre dans un monde dévasté ?"

Le mouvement est suivi en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, mais c'est en Belgique que le plus de jeunes répondent présents. Là encore, deux adolescentes, Kyra Gantois et Anuna de Wever, sont sur le pont pour mobiliser leurs camarades. Ces deux jeunes filles avaient d'ailleurs également fait le déplacement à Paris ce vendredi.

Appel à la grève scolaire mondiale le 15 mars

Le rassemblement s'est formé place de l'Opéra, d'où s'est ébranlé le cortège, en présence notamment de l'actrice Juliette Binoche, la maire de Paris Anne Hidalgo ou l'eurodéputé Yannick Jadot. On pouvait lire sur les pancartes des slogans éloquents : « Le futur commence ici », « Sauve la Terre, mange un lobbyiste », « Water is coming », « Moins de riches, plus de ruches », « Quand je serai grand, je voudrais être vivant », « Papa, maman, si la planète sèche, alors moi aussi »...

Il est encore trop tôt pour dire si sa venue aura réveillé les jeunes Français pour longtemps, mais Greta, elle, ne passe pas un jour sans s'adresser à sa manière, bien sentie, à tel ou tel responsable politique. Jeudi 21 février, c'est le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker qu'elle appelait à se doter d'un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80 % d'ici à 2030 pour l'Union européenne. C'est à dire deux fois plus ambitieux que les engagements européens dans l'accord de Paris.

« La France, pays de la COP21, doit faire ce qu'elle dit ! », a-t-elle par ailleurs déclaré dans un entretien au Parisien. Faute d'obtenir d'ici là des engagements en ligne avec ce que préconise le GIEC pour respecter l'accord de Paris, elle appelle les jeunes du monde entier à une grève scolaire mondiale le 15 mars. On verra à cette occasion si les jeunes Français suivent en masse...