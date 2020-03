Macron annonce "un plan massif d'investissement" pour l'hôpital

Rendant hommage au personnel soignant, le chef de l'Etat a juré mercredi soir lors d'une visite à Mulhouse qu'il sera "au rendez-vous de ce que nous devons, au-delà de cette reconnaissance et du respect", à ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre la pan . "Cette réponse sera profonde et dans la durée", a-t-il assuré. Emmanuel Macron a promis la mise en place d'un "plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières" pour l'hôpital, une fois la crise du coronavirus passée.

Le président de la République a également annoncé le lancement de l'opération militaire « Résilience ». Les forces armées vont être mobilisées pour aider la population contre l'épidémie, à l'approche du « pic » qui se profile. Cette opération, distincte de l'opération « Sentinelle » contre le terrorisme, « sera entièrement consacrée à l'aide et au soutien aux populations, ainsi qu'à l'appui aux services publics pour faire face à l'épidémie, en métropole et en Outre-mer », a affirmé le chef de l'Etat.

« Nous devons être unis pour combattre le virus. Le gouvernement est à la tâche. Nous n'avons qu'une priorité : battre le virus. Sur le plan sanitaire, tout est mis en œuvre pour que nos services de santé puissent faire face à la vague. (...) Plus de 1 000 engagés ont répondu présents dans la région », a déclaré Emmanuel Macron, appelant à « l'union » contre le coronavirus, en fustigeant les « divisions ».

En France, depuis le début de l'épidémie, 1.331 décès ont été enregistrés à l'hôpital et 2.827 patients étaient mercredi soir en réanimation, a annoncé le directeur général de Santé, Jérôme Salomon. Ces bilans traduisent une augmentation de 231 décès et de 311 nouveaux patients en réanimation par rapport à la veille, sur un total de 11.539 malades hospitalisés, a indiqué Jérôme Salomon.