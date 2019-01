Macron est ouvert à des aménagements sur la limitation à 80 km/h

Emmanuel Macron s'est déclaré ouvert mardi à des aménagements pour faire en sorte que la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires soit "mieux acceptée", marquant un possible revirement de l'exécutif sur cette mesure défendue par son Premier ministre Edouard Philippe.

"Il faut ensemble que l'on trouve une manière plus intelligente de le mettre en oeuvre. Il n'y a pas de dogme", a déclaré le président, en appelant les maires à "faire des propositions" sur ce dossier qui "fait partie du débat".

"Il y a des propositions qui ont été faites par le gouvernement, il y a une bronca. Est-ce qu'il faut tout arrêter? Franchement non.... Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui soit mieux accepté et plus intelligent, sans doute oui", a poursuivi le chef de l'État.

Il a pour cela évoqué des propositions faites au niveau local car "il n'y a pas de président de conseil départemental qui n'ait pas pris ses responsabilités sur la vitesse" sur les routes les plus dangereuses.

De nombreux élus locaux opposés à cette mesure de sécurité routière ont réclamé depuis des mois davantage d'autonomie locale, pour choisir quelles départementales doivent être limitées à 80 ou à 90 km/h. Une possibilité jusque-là exclue par le gouvernement.

"Dire : on pense qu'on a des propositions plus intelligentes, mieux acceptables pour la population et qui seraient tout aussi efficaces, parce que nous on sait quel est le tronçon qui est dangereux, quel est celui qui ne l'est pas ou autre... A mon avis, peut-être qu'on peut y arriver", a dit le président en déclenchant des applaudissements.