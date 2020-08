Macron et les patrons, une histoire d'amour contrariée

C'est ce qui s'appelle avoir du nez. Début juillet, quand Geoffroy Roux de Bézieux a l'idée d'inviter Jean Castex aux prochaines « Rencontres des entrepreneurs de France », ce dernier n'est pas encore nommé à Matignon. À l'époque, le patron du Medef ne se doute de rien et envoie son SMS d'invitation juste le soir précédent la fameuse nomination. « Je viendrais quel que soit le poste que j'occuperais à ce moment-là », avait répondu poliment Castex sans trahir le suspense. Deux mois après, la promesse est tenue : ce mercredi, le Premier ministre s'est exprimé devant les entrepreneurs réunis par le Medef à l'hippodrome de Longchamp pour ses « rencontres » annuelles. Histoire d'exprimer une nouvelle fois toute l'attention que porte l'exécutif aux patrons, petits et grands, en cette période de « relance » post Covid-19.

C'est qu'avant l'épidémie, les milieux patronaux français semblaient déçus par le peu de temps qui leur était consacré personnellement par le président de la République. À l'inverse, depuis le début du déconfinement, l'Elysée met les bouchées doubles, en multipliant les rencontres, les prises de contact, et autres sommets sociaux, où la voix des patrons est sollicitée. « On note un changement. Il y a une plus grand attention apportée aux corps intermédiaires au cours de ces derniers mois par rapport à la période précédente », se réjouit-on au sein du syndicat patronal. Mais comme en amour, il n'y a que des preuves d'amour : en juillet, Bruno Le Maire a décidé la baisse importante des impôts de production - une demande ancienne du Medef et des autres organisations patronales -, et le gouvernement, malgré l'épidémie mondiale, a confirmé le maintien de la baisse de l'impôt sur les sociétés sur les deux prochaines années. Sauf qu'à moins de 600 jours de la prochaine élection présidentielle, et en plein marasme économique mondial, les patrons réunis au Medef attendent une vraie stratégie dans un « contexte inédit », où « les Etats sont les seuls capables de relancer la machine ».

À l'aune des relations entre Etat et patronat, ce quinquennat confirme donc son caractère hors-norme. Dès son arrivée à l'Elysée, Emmanuel Macron avait multiplié les discours pro-business et les gestes de communication à l'égard des grands patrons internationaux. Son obsession était alors de donner une nouvelle image de la France, de susciter encore plus d'investissements étrangers, et tout simplement, de renforcer l'attractivité du pays. C'est la grande époque où le jeune président multiplie les tête-à-tête avec les patrons américains comme Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, ou assiste en majesté aux sommets « Choose France » ou « Tech for good ». Forcément, un tel activisme a eu le don d'agacer certains patrons français plus traditionnels. « Avec le président Macron, il n'y en a que pour les étrangers ! » s'exaspère l'un d'eux en 2018.

À l'Elysée, c'est Alexis Kohler, le puissant secrétaire général, qui a la haute main sur les dossiers économiques. C'est lui qui reçoit et pouponne les patrons français que Macron ne souhaite pas rencontrer. Le secrétaire général a l'habitude d'organiser des déjeuners ou des dîners avec plusieurs PDG, notamment pour évoquer les questions de formation ou d'apprentissage, un des chevaux de bataille du président. Contrairement à ses prédécesseurs, le chef de l'Etat n'a jamais profité de ces occasions pour glisser une tête en fin de repas, à la surprise des participants qui n'attendaient parfois que cela...

En ce début de quinquennat, les PDG du CAC 40 commencent même à se plaindre en privé du traitement qui leur est réservé par le président de la République. Conscient d'un début de...