Malgré un récent ralentissement, l’inflation en France s’est élevée à 5,2% sur l'ensemble de 2022

La hausse des prix à la consommation s'est élevée à 5,2% en moyenne annuelle en France sur l'ensemble de 2022, a annoncé l'Insee vendredi. L'inflation moyenne était de 1,6% en 2021. La moyenne annuelle prend en compte les niveaux d'inflation des 12 mois d'une année civile, et les hausses de prix étaient l'an dernier plus faibles en début d'année, d'où la différence entre les deux taux.

Sur l'ensemble de l'année dernière, la hausse de l'inflation résulte d'une accélération des prix de l'énergie (+23,1% après 10,5% en 2021) et de l'alimentation (+6,8% après +0,6%), et dans une moindre mesure des produits manufacturés et des services, qui ont progressé de 3%, a détaillé l'Institut national de la Statistique dans son communiqué. L'inflation sous-jacente, qui exclut les variations transitoires des prix pour se concentrer sur les tendances inflationnistes profondes, connaît également une très forte hausse, puisqu'elle passe de 1,1% en moyenne sur 2021 à 3,9% en 2022.

Une inflation qui faiblit en décembre

Néanmoins, la hausse des prix a tout de même fléchi à 5,9% sur un an en décembre, contre 6,2% en octobre et novembre, avec une inflation sous-jacente sur un an restée stable par rapport à novembre, à 5,3%. Une baisse que l'on doit notamment au recul en décembre de 0,1% de l'indice des prix à la consommation grâce au repli des prix de l'énergie. Ces derniers ont, en effet, diminué de 3,6%. À noter néanmoins que les prix de l'alimentation ont augmenté de 0,5% par rapport à novembre.

Lire aussiFactures d'électricité : pourquoi les PME s'estiment lésées

La baisse générale en décembre est également observée du côté de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), utilisé pour les comparaisons à l'échelle européenne, qui a ralenti de 6,7% en décembre, contre 7,1% en novembre, a également confirmé l'Insee. Sur un mois, l'IPCH a reculé de 0,1%, contre une hausse de 0,4% en novembre.

Un ralentissement constaté chez nos voisins

Ailleurs en Europe on observe également un essoufflement de l'inflation. L'Allemagne, par exemple, a affiché un indice des prix à la consommation à +8,6% sur un an en décembre contre +10% en novembre et l'Espagne une hausse des prix de 5,8% en décembre après 6,8% en novembre et un pic à 10,8% en juillet. Comme la France, ces pays bénéficient de la baisse des prix de l'énergie.

Ce ralentissement de l'inflation peut aussi s'expliquer par la politique monétaire menée par la Banque centrale européenne (BCE). Elle a ainsi monté son principal taux de 0% à 2,5% depuis le printemps dernier. De même, la Réserve fédérale américaine fait état d'une hausse de 0% à 4,5% pour son taux de refinancement.

La cible de la Banque centrale européenne (BCE) est une inflation stabilisée autour de 2%. Longtemps, la hausse des prix était en dessous de cet objectif dans la zone euro, avant de le dépasser brutalement en 2022.

Lire aussiBCE : jusqu'où porter les taux pour ramener l'inflation à 2% ? Et faut-il s'accrocher à cet objectif ?

Une désinflation en 2023

Pour 2023, les projections de la Banque de France font état d'un indice des prix à la consommation harmonisé dont la hausse serait comprise entre 4,2 % et 6,9 %. La probabilité que le pic d'inflation ait été atteint apparaît donc plus forte que la probabilité d'une poursuite de la hausse des prix ces prochains mois.

Lire aussiL'économie française fait du surplace au dernier trimestre (Banque de France)

Une hypothèse confirmée par les économistes Fabien Tripier et Aymeric Ortmans dans une récente note publiée pour le Centre Pour la Recherche Economique et ses Applications (Cepremap). « Selon nos estimations, il y a 10% de chance que l'inflation dépasse 5,8 % entre octobre 2022 et septembre 2023 », indiquent-ils.

Mais les bonnes perspectives pour 2023 ne sont pas partagées par la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde. « J'aimerais voir l'inflation avoir culminé en octobre mais je pense qu'il y a trop d'incertitude » pour supposer que c'est le cas, a-t-elle déclaré le 29 novembre avant d'ajouter que « [ses] meilleurs économistes (au sein de la BCE) » voient encore le risque d'une inflation « en hausse ». Le FMI invite aussi à la prudence à cause d'une « inflation qui reste tenace » et face à laquelle « le travail des banques centrales n'est pas encore terminé », a rappelé Kristalina Georgieva jeudi, lors d'une conférence de presse. Cette situation implique du même coup que « la crise n'est sans doute pas terminée », pour cette dernière.

(Avec AFP)