Pour le parquet, la place de Cahuzac est en prison !

i l'avocat général est suivi par la Cour d'appel de Paris, l'ex-ministre socialiste du Budget, dont les dénégations puis la chute spectaculaire ont entaché le début du quinquennat Hollande, n'échappera pas à la détention.

Jusqu'à deux ans, une peine peut être intégralement aménagée, sous le régime de la semi-liberté ou avec un bracelet électronique, mais au-delà, l'incarcération devient inévitable, au moins pour un temps.

Comme un "sentiment assez banal de peur"

Le principal enjeu de ce second procès pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, un peu plus d'un an après le premier, réside moins dans la culpabilité ou non de l'ex-étoile montante du socialisme que dans le sort qui lui sera réservé.

Durant l'audience, celui qui fut l'incarnation de la lutte contre les fraudeurs a exprimé le "sentiment assez banal de peur" devant la perspective d'être incarcéré.

Au cours d'un réquisitoire implacable, l'avocat général Jean-Christophe Muller a fustigé le "sentiment d'impunité" d'un homme qui voulait tout et son contraire, "faire fortune d'un côté et s'engager dans les finances publiques de l'autre", "dissimuler et donner des leçons de morale fiscale".

"Les fautes cachées d'abord, révélées ensuite, qui ont été commises ont empoissonné l'air que les citoyens ont respiré, elles ont délégitimé une part de l'action et de la parole publiques, elles ont altéré la confiance des citoyens dans leurs dirigeants", a-t-il tonné.

Une faute qui a rompu "durement et durablement"

Il a convoqué tour à tour les exemples de Rastignac et l'époux Thénardier, deux comparaisons peu flatteuses inspirées de la littérature du XIXe siècle, de Mazarin et Fouquet, deux symboles de l'Ancien Régime à la fortune tapageuse.

"Ce sont des comportements qui, véritablement, n'appartiennent plus, ne doivent plus appartenir à notre société et en réalité n'y appartenaient plus depuis longtemps", a-t-il dit.

Dans ces conditions, seule une peine de prison effective permettra à la justice de sanctionner une faute qui a rompu "durement et durablement" l'équilibre social, a encore déclaré le magistrat du parquet.

Le procès doit s'achever mercredi avec les plaidoiries de la défense de Jérôme Cahuzac, assurée notamment par le ténor du barreau Éric Dupond-Moretti.

(avec agences)