Notre-Dame de Paris : les cagnottes en ligne se multiplient, la vigilance s'impose

Après l'émotion, place aux dons. Depuis hier soir, alors que l'incendie frappant Notre-Dame de Paris n'était pas encore maîtrisé, les appels à la générosité se sont multipliés sur Internet.

A 9 heures, ce mardi 16 avril, la cagnotte « Financement des réparations de Notre Dame de Paris », accessible sur Leetchi, avait déjà collecté plus de 14.500 euros auprès de 579 internautes. L'organisateur, dont l'identité n'est pas précisée, explique avoir été contacté par « les services de conformité de Leetchi afin de garantir le versement des fonds, en parfaite transparence, au recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris et au dioscèse ».

On dénombre sur cette même plateforme au moins cinq autres cagnottes dédiées à la reconstruction de Notre-Dame de Paris, dont les montants oscillent entre 30 euros et 3.000 euros. Sur LePotCommun, plateforme concurrente de Leetchi, la cagnotte « Souscription nationale pour Notre-Dame de Paris » a, pour sa part, collecté plus de 6.000 euros auprès d'une centaine d'internautes. Certifiée par les équipes du PotCommun, plateforme détenue par Natixis Payment (groupe BPCE), cette cagnotte-là a été lancée par l'Observatoire du patrimoine religieux.

Suite au terrible incendie qui frappe la Cathédrale @notredameparis en ce début de semaine sainte, l'Observatoire du Patrimoine Religieux lance une grande cagnotte nationale via la plateforme @Lepotcommun 👉 https://t.co/OBj3uA4IHJ @PBelaval @bernstephane @leCMN @franckriester pic.twitter.com/e4yPZ7osSw — Observatoire du Patrimoine Religieux (@oprfrance) 15 avril 2019

Vérification de l'honnêteté des cagnottes et de la traçabilité

« Sur la plateforme de financement participatif GoFundMe, plus de 50 campagnes liées à l'incendie de la cathédrale ont été créées lundi à travers le monde », a déclaré un porte-parole de l'entreprise à l'agence Reuters.

Louables, ces élans de générosité, qui relèvent d'initiatives individuelles, soulèvent néanmoins la question de l'honnêteté de leurs créateurs et de la traçabilité des fonds. Face à l'engouement pour les cagnottes solidaires, la société Leetchi a mis en place une série de dispositifs pour s'assurer que les fonds récoltés soient bien versés au bénéficiaire annoncé.

« Des algorithmes permettent d'identifier des cagnottes suspectes et de détecter une fraude ou une tromperie. Des contrôles manuels sont également effectués par des équipes dédiées. Si une suspicion est détectée par nos contrôles automatiques, ces équipes prennent contact avec le créateur de la cagnotte et lui demandent des pièces justificatives. Un troisième type de contrôle existe. C'est le contrôle par la communauté. Sur la page de chaque cagnotte, un petit bouton permet aux internautes de signaler une cagnotte suspecte », détaillait à "La Tribune" Alix Poulet, directrice générale de Leetchi, lors d'une précédente interview. « Nous avons très peu de cas litigieux », avait-elle affirmé.

Une collecte lancée par la Fondation du patrimoine

D'autres initiatives en ligne, portées par différentes organisations, voient également le jour pour la reconstruction de ce monument historique visité chaque année par quelque 13 millions de personnes. L'agence Reuters indique ainsi que la French Heritage Society, organisation basée à New York qui se consacre à la préservation des trésors architecturaux et culturels français, a lancé une page web pour collecter des fonds.

De son côté, la Fondation du patrimoine a lancé une collecte internationale sur son site Internet pour la remise en état de cet édifice gothique dont la construction a commencé à la fin du XIIe siècle. Quelques heures après son lancement, plus de 6.000 euros avaient déjà été réunis.