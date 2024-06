Réforme assurance chômage : pour l’empêcher, la CFDT fera « tout ce qui est possible »

Le syndicat Force Ouvrière (FO) n'est pas le seul à promettre d'attaquer la mise en œuvre de la nouvelle réforme de l'assurance chômage devant le Conseil d'Etat. La CFDT fera « tout ce qui est possible » pour empêcher ce décret, a déclaré samedi la numéro un de ce syndicat, Marylise Léon, qui évoque un « recours devant le Conseil d'Etat ».

« Nous activerons tout ce qui est possible pour que cette réforme n'entre pas en œuvre », a-t-elle indiqué sur France Culture. « On verra s'il y a possibilité d'avoir un recours contre ce décret, un recours juridique devant le Conseil d'Etat ».

Il y a une semaine, le Premier ministre Gabriel Attal annonçait dans les colonnes de La Tribune Dimanche un nouveau tour de vis des règles d'indemnisation de l'assurance-chômage, puisque la durée d'indemnisation des chômeurs passera de dix-huit à quinze mois à compter du 1er décembre. Cette troisième réforme de l'assurance chômage depuis 2017 comprend également la nécessité d'avoir travaillé huit mois sur les 20 derniers mois pour être indemnisé, contre six aujourd'hui, et un « bonus emploi senior ». Objectif : économiser 3,6 milliards d'euros de dépenses de l'Etat.

Le gouvernement compte prendre un décret le 1er juillet pour que la réforme « puisse entrer en vigueur le 1er décembre », avait précisé Gabriel Attal, suscitant une levée de boucliers chez les syndicats, à gauche et au RN. Jeudi, Marylise Léon dénonçait ainsi une réforme « uniquement budgétaire » qui va faire « la poche des chômeurs ».

« L'assurance chômage, ça existe depuis 1958, on a toujours agi en responsabilité et aujourd'hui on assiste à un détricotage en règle d'un certain nombre de protections. Je suis en colère car je trouve honteux que le gouvernement se cache derrière le plein emploi pour faire une réforme purement budgétaire », avait-elle souligné sur RMC/BFMTV.