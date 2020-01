Réforme des retraites : combien d'argent manque-t-il ?

À Marseille, la manifestation contre la réforme des retraites, aujourd'hui jeudi 9 janvier 2020. (Crédits : Reuters)

De 3,5 milliards d'euros en 2018, le déficit devrait se creuser et atteindre de 8 à 17 milliards en 2025 et jusqu'à 27 milliards en 2030 dans le pire des scénarios, selon le Conseil d'orientation des retraites (COR). Mais le problème n'est pas le même pour les caisses qui disposent de réserves financières, comme la complémentaire des salariés du privé (Agirc-Arrco), que pour le régime de base de la Sécu, dont les comptes vont plonger, passant d'un déficit de 1,6 milliard en 2018 à au moins 6 milliards en 2025 et 7,5 milliards en 2030 (11 milliards pour l'hypothèse la plus pessimiste).