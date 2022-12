Suivez en direct les débats du Family Business Forum

Family Business Forum - en direct du Studio Gabriel

https://family-and-business-forum.fr/#programme

Pour cette deuxième édition du forum Family Business Forum co organisé par La Tribune, Family & Co et le FBN France, nous mettrons l'accent sur les défis du passage de témoin entre les générations. Grandir, c'est une affaire de famille.

Comment prévoir et organiser la croissance de l'entreprise familiale dans la durée ?

Quels sont les pièges et les obstacles à éviter ?

Comment prévenir les désaccords entre actionnaires ?

Comment conserver son ADN et transmettre le sens et la culture d'entreprise ?

Comment associer tradition et modernité ?

Dans un monde en ébullition, qui va traverser une décennie de grandes transformations, technologiques et écologiques, notre ambition : faire témoigner les entreprises familiales les plus emblématiques du modèle français.

Avec une conviction : pour durer, il faut se réinventer en permanence. Et une vision : la vraie richesse, c'est de créer.