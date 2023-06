Suivez en direct notre Forum « Transformer la France » en Auvergne-Rhône-Alpes

Transformons la France au cœur des Régions en Auvergne-Rhône-Alpes

Edito

Après la Normandie, les Hauts-de-France, et la région Grand Est, la tournée « Transformons la France » organisée par La Tribune avec Régions de France fait étape en Auvergne-Rhône-Alpes le 1er juin prochain.

Première région industrielle de France, Auvergne-Rhône-Alpes possède un tissu industriel riche et diversifié, avec des entreprises leaders dans des secteurs clés tels que l'aéronautique, l'automobile, la chimie, la pharmacie et les technologies de pointe comme les composants électroniques à Grenoble.

La crise pandémique a mis en évidence les vulnérabilités de notre économie face aux chocs extérieurs et a ravivé le débat sur la souveraineté industrielle. Dans un monde plus incertain, il est devenu crucial de défendre la pérennité de nos approvisionnements et la qualité de nos chaînes logistiques. A l'heure de l'industrie 4.0 et décarbonée, c'est une opportunité pour relocaliser les productions les plus stratégiques pour produire localement les biens et services nécessaires à notre pays, afin d'assurer notre indépendance économique et notre sécurité nationale.

Dans ce contexte, la région Auvergne-Rhône-Alpes dispose de nombreux atouts, de par sa situation géographique centrale et sa connectivité entre le Nord et le Sud de l'Europe, mais aussi par la qualité de sa main d'œuvre et le dynamisme de ses métropoles. Dans le nouveau monde post mondialisation, elle peut jouer un rôle majeur pour accélérer la réindustrialisation verte du pays, mais doit pour cela répondre à plusieurs défis :

. Favoriser l'innovation et la R&D dans nos industries, notamment en développant des technologies de pointe et en intégrant les filières vertes.

. Encourager les investissements dans les infrastructures industrielles, notamment en termes de logistique, d'énergie et de connectivité.

. Investir dans les talents et les ressources humaines afin de fournir à ces nouvelles industries une main-d'œuvre qualifiée et motivée.

Ces défis peuvent être relevés grâce à une politique ambitieuse et concertée entre les acteurs publics et privés. Le Forum Transformons la France en Auvergne-Rhône-Alpes permettra, le 1er juin à l'Hôtel de Région, de faire dialoguer les élus, les entrepreneurs, les acteurs institutionnels et les meilleurs experts avec les citoyens au cours d'une demain journée de débats.