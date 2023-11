Télémédecine : l'Ordre des médecins tacle la SNCF et prône une meilleure desserte des « territoires plus vulnérables »

L'Ordre des médecins a vivement critiqué lundi le projet de la SNCF d'installer des espaces de téléconsultation médicale dans ses gares, lui conseillant plutôt « d'améliorer la desserte ferroviaire des territoires les plus enclavés » pour attirer des professionnels de santé.

« L'Ordre des médecins ne peut qu'exprimer sa très profonde inquiétude » face au projet d'implantation de la SNCF d'espaces de téléconsultation dans environ 300 gares, d'ici 2028.

« Cette proposition va détourner des professionnels de santé, qui seront ainsi moins disponibles pour exercer dans les territoires les plus vulnérables », a notamment pronostiqué l'Ordre des médecins, qui dénonce également un nouveau pas vers la « financiarisation » du système de santé.

Une « médecine low-cost très lucrative » ?

Dans ce contexte, l'Ordre « appelle bien davantage » la SNCF à « améliorer la desserte ferroviaire des territoires les plus enclavés, véritable enjeu d'attractivité des territoires vis-à-vis de l'installation des professionnels de santé », a-t-il ajouté.

#Communiquédepresse📰 Alors que la SNCF prévoit l'installation de boxes de télé-consultations dans 300 gares, l'Ordre s'inquiète des conséquences du développement d'une telle activité consacrant les inégalités d'accès aux soins et favorisant la dérégulation du système de santé.👇 pic.twitter.com/86nLbTMiCz — Ordre des Médecins (@ordre_medecins) November 20, 2023

Le syndicat de médecin UFML (Union française pour une médecine libre) a lui aussi vivement dénoncé l'initiative de la SNCF et de Loxamed. L'organisation y voit un nouvel exemple de développement d'une « médecine low-cost très lucrative » pour les entreprises.

« Il ne peut y avoir de bonne médecine faite de consommation presse-bouton à distance d'un médecin qui ne connaît pas le patient », a critiqué le syndicat.

Un infirmier toujours présent

La SNCF a déclaré vendredi dernier vouloir déployer des espaces de télémédecine pour lutter contre les déserts médicaux dans environ 300 gares d'ici 2028. Ces espaces de 15 mètres carrés doivent être installés au début dans des bâtiments modulaires fournis par Loxamed, une filiale du groupe Loxam (location de matériel de chantier). Celle-ci a conçu des modules spécialisés dans le soin, utilisés notamment pendant la crise sanitaire pour faire du dépistage.

La SNCF a indiqué qu'un infirmier serait toujours présent sur place, et que chaque patient « sera examiné à distance par un médecin exerçant sur le territoire français ». Loxamed prévoit de s'adresser aux Unions régionales des professionnels de santé (URPS) pour trouver les infirmiers, et les médecins libéraux qui assureront les téléconsultations.

Les gares sélectionnées pour bénéficier du dispositif seront « situées dans les zones d'intervention prioritaires (ZIP) et les zones d'aménagement concertées (ZAC), caractérisées par une offre de soins insuffisante et une difficulté d'accès aux soins », soit 1.735 gares potentielles, avait expliqué dans un communiqué SNCF Gares et Connexions, vendredi dernier.

Les lieux précis d'implantation de ces espaces de télémédecine seront arrêtés en concertation avec les Agences régionales de santé (ARS) et les collectivités locales. Il sera possible de prendre rendez-vous sur place ou en ligne via les plateformes classiques de prise de rendez-vous comme Doctolib. « Le prix sera le même que celui d'une consultation classique de secteur 1 », d'après le communiqué, et les horaires d'ouverture se feront en fonction des « flux et reflux de voyageurs » dans les gares désignées.

Outre la télémédecine, la SNCF prévoit, via sa filiale, de déployer des espaces sur de nouveaux métiers, comme le coworking. Les commerces en gares génèrent, notamment, des revenus conséquents : 1,6 milliard d'euros par an, dont 250 millions d'euros pour Gares & Connexions sous forme de redevances de concession. C'est le deuxième poste de recettes de la société après le milliard d'euros issu des péages.

