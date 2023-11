Tempêtes : les indemnisations pourraient atteindre des centaines de millions d'euros, selon Bruno Le Maire

Après le passage des tempêtes Ciaran et Domingos, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a précisé que 120.000 demandes ont été déposées auprès des assureurs. Selon le cabinet d'expertise en assurance Saretec, les tempêtes Ciaran et Domingos pourraient avoir occasionné 300.000 sinistres pour un coût compris entre 650 et 750 millions d'euros. Des chiffres qui peuvent encore évoluer.