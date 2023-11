Tempêtes Ciaran et Domingos : 634.000 Français privés d’Internet

Les tempêtes Ciaran et Domingos, qui se sont succédées depuis la nuit de samedi jusqu'à ce lundi, n'ont pas épargné les réseaux mobiles et Internet fixe. D'après le bilan le plus récent de la Fédération française des télécoms (FFT), le lobby des opérateurs, quelque 508.000 usagers sont aujourd'hui privés de connexion mobile. Environ 126.000 autres ne disposent plus de connexion Internet fixe. Vendredi matin, après le violent passage de Ciaran, ils étaient encore 1,4 million de clients à être privés de réseau mobile, et 400.000 d'Internet fixe.

Les régions les plus touchées sont la Bretagne, la Normandie, la Gironde et la Charente-Maritime. Beaucoup d'infrastructures télécoms - et notamment les antennes-relais - ont été victimes de coupures d'électricité. D'autres ont été endommagées par les vents violents et autres chutes d'arbres. C'est notamment le cas pour certains câbles de fibre optique déployés sur des poteaux le long des routes.

Orange va doubler les techniciens mobilisés

D'Orange, à SFR, en passant par Bouygues Telecom et Free, tous les opérateurs sont mobilisés pour rétablir les réseaux au plus vite. « Le secteur fait son possible, nous sommes en gestion de crise », affirme la FFT. Chez Orange, ce sont pas moins de 3.000 techniciens mobilisés. Christel Heydemann, sa patronne, a annoncé ce lundi que ce chiffre allait doubler, en faisant appel à des techniciens d'autres régions. Cela dit, la tâche n'est pas simple. La FFT souligne que les opérateurs ne peuvent pas faire grand-chose, par exemple, tant qu'Enedis n'a pas rétabli le courant. A certains endroits, les vents violents empêchent encore les techniciens d'intervenir en toute sécurité. Dans d'autres, où des arbres menacent de tomber, ou lorsque les routes sont endommagées, l'accès a momentanément été interdit par les préfectures et autres services de l'Etat.

La priorité des priorités, pour les opérateurs, est d'abord de rétablir les communications mobiles. Ces travaux sont, en effet, plus rapides à effectuer que pour les réseaux Internet fixe. C'est ce qu'a rappelé Jean-Noël Barrot, le ministre délégué en charge du Numérique, lors d'un déplacement dans le Finistère ce lundi. « Nous pouvons espérer que les communications mobiles soient rétablies dans les prochains jours, et dans les prochaines semaines pour l'Internet fixe », a-t-il affirmé.

Améliorer la résilience des réseaux

Ces tempêtes, qui surviennent de plus en plus fréquemment, posent la question d'un renforcement des procédures comme des moyens pour mieux protéger les réseaux, et les remettre rapidement en état. « A terme, il faudra réfléchir à la manière d'améliorer la résilience des réseaux télécoms, qui sont indispensables à la vie quotidienne », a insisté Jean-Noël Barrot.