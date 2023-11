Tempête Domingos : le réseau ferroviaire touché dans le sud-ouest

Le passage de la tempête Domingos a occasionné de nombreux dégâts sur le réseau ferroviaire en Nouvelle-Aquitaine et provoqué des retards monstres pour deux trains de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT) dont les passagers ont dû passer la nuit en gare de Brive, a annoncé la SNCF dimanche.

« En Nouvelle-Aquitaine, nos installations de signalisation entre Bordeaux et Hendaye ont été fortement endommagées par des vents plus forts que prévu », a indiqué la SNCF. Du côté de La Rochelle, « de nombreux arbres sont couchés sur les voies » et en Vendée, « ce sont les feuilles qui ont recouvert les rails posant des risques de difficultés d'adhérence », précise également le groupe public.

Passagers bloqués

Des arbres couchés sur la ligne POLT ont également engendré de grosses difficultés pour les trains y circulant et deux d'entre eux ont subi des retards massifs. « Un premier train Paris-Cahors a été stoppé à Eguzon (Indre) par un problème d'adhérence dû aux chutes massives de feuilles suite à la tempête », a rapporté la SNCF sans préciser son horaire de départ. La locomotive n'était plus en mesure de tracter le train et la SNCF a dû en envoyer une seconde pour le prendre en charge. Il a pu repartir, mais avec plusieurs heures de retard. Tous les passagers ont ensuite dû débarquer en gare de Brive (Corrèze).

« Derrière lui, un train Paris-Toulouse a ensuite heurté un premier arbre tombé sur les voies à hauteur de Luant (Indre) puis malheureusement un deuxième à hauteur d'Allassac (Corrèze) », a ajouté la SNCF. Là encore le groupe ferroviaire a dû dépêcher une deuxième locomotive car la première était trop endommagée pour tracter le train jusqu'à Brive.Les passagers de ces deux trains ont pu être pris en charge dimanche matin après une nuit d'attente. Peu avant 11 heures, ils étaient toujours en cours d'acheminement vers leur destination finale.

« Des coffrets repas ont été distribués aux clients et la protection civile a été appelée pour aider à Brive et Allassac », a assuré la SNCF qui a présenté ses excuses et promis des « mesures commerciales exceptionnelles de dédommagement ». « Dans toutes les régions, les agents de SNCF Réseau sont déjà en action pour dégager les voies, nettoyer les rails et réparer les installations au plus vite pour permettre une reprise des circulations en toute sécurité », en ce dernier jour des vacances de la Toussaint, a assuré le groupe ferroviaire.