Tourisme : les campings ont la cote auprès des Français et surtout des étrangers

Avec 141 millions de nuitées comptabilisées dans les campings français, le secteur a enregistré un nouveau record en 2023. C'est en effet plus que l'année précédente (+4,4%), qui était déjà un record, et que 2019 (+9,3%) « année de référence du tourisme » - avant la pandémie de Covid-19 -, a indiqué le président de la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA), Nicolas Dayot, lors d'une conférence de presse ce mercredi.

La hausse est surtout portée par les touristes étrangers, notamment les voisins européens. Ils ont en effet représenté près de 30% de la fréquentation totale de l'an dernier dans les campings français. Un retour en force enregistré de façon plus globale dans le pays : les recettes touristiques internationales ont en effet atteint 63,5 milliards d'euros en 2023, soit une hausse de 12% par rapport à 2022, selon un article du quotidien Les Echos paru fin mars, citant des données de la Banque de France. Un montant bien meilleur à celui de 2019, où les revenus touristiques s'étaient affichés à 56,7 milliards d'euros.

Les campings du Nord concurrencent ceux du Sud

Par zones géographiques, sans surprise, les campings du littoral ont été plébiscités en 2023. Mais, contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est dans la moitié nord de la France que la FNHPA a noté une croissance de la fréquentation plus dynamique que dans la moitié sud. Une évolution liée au changement climatique, avance Nicolas Dayot.

Lire aussiTourisme : les vacances de Noël concluront une année mitigée en Bretagne, sauvée par la fréquentation des campings

Pour autant, les régions du sud de la France séduisent toujours : elles concentrent la moitié de la fréquentation totale et représentent la majorité des capacités d'accueil. Bémol toutefois pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où l'été n'a pas été « au niveau de 2022 ». Il a tout de même pu être rattrapé par la bonne après-saison.

L'été 2024 s'annonce déjà au beau fixe

Pour 2024, la tendance s'annonce positive avec une augmentation des réservations de +6% pour la saison à fin mars, comparé à fin mars 2023. Cette hausse est toutefois liée au fait que « les gens réservent de plus en plus tôt », notamment les familles, nuance Jean-Guy Amat, chargé des groupes et chaînes au sein de la FNHPA. Le rapport qualité-prix joue désormais un rôle majeur : il est le principal critère de choix du camping, selon une étude OpinionWay pour la fédération. Dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat en raison de l'inflation, bien qu'amorcée à la baisse ces derniers mois, 81% des personnes interrogées estiment que les Français vont de plus en plus privilégier ce mode de vacances pour des raisons économiques.

Lire aussiLes Français devraient retrouver un peu de pouvoir d'achat en 2024

La FNHPA indique d'ailleurs que les prix ont suivi l'inflation l'an dernier dans les 7.460 campings français, avec une hausse moyenne de 6%. « Depuis 2020, le prix des emplacements a augmenté de 11% et celui du locatif (mobil-home, bungalow...) de 18%, avec une montée en gamme, quand l'inflation était de 13% », détaille Nicolas Dayot.

Les emplacements nus, sur lesquels on plante une tente, gare une caravane ou un camping-car, tirent leur épingle du jeu. Ils représentent 51% de l'offre et 45% des nuitées. « La dynamique est positive car leur prix défie toute concurrence », souligne Nicolas Dayot.

Parallèlement, la fréquentation des campings 4 et 5 étoiles progresse au détriment des 1, 2 et 3 étoiles. Pour aider ces établissement à monter en gamme, la FNHPA présentera début juin un dispositif de soutien aux petits campings (moins de 60 places), qui sont au nombre de 3.000 en France, en partenariat avec la banque des territoires.

(Avec AFP)