Tourisme : les recettes se sont envolées en France, battant encore leur niveau d'avant Covid

Les recettes touristiques internationales ont établi un nouveau record en France l'an dernier. Elles ont atteint 63,5 milliards d'euros, soit une hausse de 12% par rapport à 2022, selon le quotidien Les Echos jeudi, qui cite des données de la Banque de France. Pour rappel, l'Hexagone avait enregistré 28,5 milliards d'euros de revenus touristiques en 2020 et 34,5 milliards en 2021 en raison de la pandémie de Covid, avant de remonter à 58 milliards en 2022. Surtout, 2023 s'avère bien meilleure que 2019, où les revenus touristiques s'étaient affichés à 56,7 milliards d'euros.

Déjà en novembre, l'agence Atout France, chargée de la promotion du tourisme français à l'étranger, avait qualifié l'année « d'exceptionnelle ». Elle affirmait que de janvier à septembre 2023, les recettes avaient atteint 50,4 milliards d'euros, en hausse de 11,6% par rapport à 2022, selon un communiqué. Ce résultat était déjà en hausse de 12,4% par rapport à 2019.

Preuve du redémarrage du tourisme, les aéroports desservant Paris ont retrouvé l'année dernière 92,3% de leurs voyageurs de 2019, dans la fourchette des prévisions de leur gestionnaire. Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) et Orly ont accueilli 99,7 millions de passagers en 2023, soit une hausse de 15,1% sur un an. Pour rappel, la France est la première destination touristique mondiale, selon le classement de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT).

Les touristes chinois toujours absents

Dans le détail, en 2023, les touristes belges arrivent en haut du classement, avec 8,2 milliards dépensés, suivis des Britanniques (7,2 milliards), des Suisses et des Allemands (à égalité avec 6,5 milliards). Les touristes américains confirment leur retour, avec 6,2 milliards d'euros de dépenses sur le sol français, contre 5,5 milliards l'année précédente. Le retour de la clientèle asiatique se fait, lui, toujours attendre, avec 1,2 milliard d'euros dépensés par les touristes chinois l'an dernier.

Le musée du Louvre a retrouvé une fréquentation proche de son niveau de 2019 avec 8,9 millions de visiteurs en 2023. Il reste toutefois encore privé de ses touristes asiatiques (Japon, Corée, Chine). Ces derniers n'ont en effet représenté que 2,5% du public.

Une défection qui pèse sur les comptes des acteurs du tourisme. Fin mars 2023, en marge d'une visite d'Emmanuel Macron en Chine, quatre grands noms du secteur touristique - Groupe ADP (Aéroports de Paris), Club Med, Galeries Lafayette et Accor - avaient écrit au chef de l'Etat, suggérant des mesures pour « renforcer l'image d'hospitalité » de la France.

Sur le « sujet très délicat » des visas, « il y a un travail qui est fait pour améliorer le traitement des demandes », affirmait le cabinet d'Olivia Grégoire en janvier. Pour ce faire, l'exécutif parie notamment sur « la réouverture de plusieurs centres de demandes de visas à travers la Chine et une baisse des coûts du service ». Et, pour faire venir des visiteurs d'aussi loin, il faut aussi des avions.

Un accord bilatéral franco-chinois, suspendu depuis la pandémie, prévoit jusqu'à 128 rotations hebdomadaires. Air France s'oppose néanmoins à sa remise en vigueur tant que l'espace aérien russe lui est interdit. En effet, la situation conduit à rallonger le temps de vol de plus de deux heures et lui fait donc craindre une distorsion de concurrence avec les compagnies chinoises.

L'entreprise française assure depuis l'été dernier 14 rotations hebdomadaires vers la Chine continentale, contre 32 avant la pandémie. Par ailleurs, comme le soulignait à l'AFP en janvier, Didier Arino, dirigeant du cabinet spécialisé Protourisme, « il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une crise économique en Chine ». La clientèle qui est « un peu revenue » en France est donc d'abord une « clientèle individuelle », « celle qui a les moyens, qui arrive à obtenir les visas ».

Les Jeux olympiques devraient doper le tourisme en 2024

Reste que, malgré le manque de la clientèle asiatique, 2024 devrait aussi être une année porteuse avec « une très belle saison touristique l'été prochain », selon les propos d'Olivia Grégoire tenu en novembre dernier.

« Les dernières données de l'OMT mettent en lumière la résilience et le rebond rapide du tourisme » au niveau mondial, souligne, dans un communiqué publié en janvier, le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Zurab Pololikashvili, qui prévoit pour 2024 un niveau d'activité supérieur de 2% à celui de 2019.

Et la France devrait, de plus, bénéficier de plusieurs événements touristiques de poids. L'Hexagone va accueillir cet été les Jeux olympiques mais aussi le 80e anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944 en Normandie. Plus de 100 millions de touristes sont attendus, selon le gouvernement. Or, rien que pour les JO 2024, 10 millions de spectateurs sont attendus dans l'Hexagone.

(Avec AFP)