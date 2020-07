Croissance : vers une reprise poussive de l'économie, les licenciements bondissent

Les indicateurs économiques donnent encore le vertige. Selon la note de conjoncture de l'Insee publiée ce mercredi 8 juillet, le produit intérieur brut de la France chuterait de 9% en 2020. C'est une prévision plus optimiste que celles de l'OCDE, du FMI (-12,5%) ou encore de la Commission européenne qui table sur une récession supérieure à 10% en 2020. Si le déconfinement en France se passe relativement bien, de nombreuses incertitudes sanitaires et économiques planent sur le moral des entreprises et des ménages. Une éventuelle seconde vague anéantirait tout espoir de reprise durable même si la France serait mieux préparée. Dans les semaines à venir, beaucoup d'économistes redoutent une envolée du chômage. Les conditions du rebond dépendront beaucoup de la situation sur le marché du travail et de l'évolution de la situation sanitaire. La crise pourrait entraîner une baisse prolongée des revenus des Français et donc de la demande, ce qui pourrait provoquer une chute de l'activité pour les entreprises. Face à cette plongée de l'économie en eaux troubles, le gouvernement doit préparer un plan de relance stratégique au cours de l'été.

Un redressement en demi-teinte

Près de deux mois après la sortie du confinement, l'économie tricolore retrouve des couleurs. Les statisticiens estiment que les pertes d'activité en juin (-12%) sont de bien moindres ampleurs qu'en mai (-22%) ou en avril (-30%). La levée progressive des mesures de confinement a permis à de nombreux...