Wauquiez renonce à se présenter en 2022 : "Pour moi, le moment n'est pas venu"

On pensait que l'équation à droite, pour la présidentielle se jouerait à trois: entre Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez. Les trois présidents de régions réélus en juin. Mais finalement, alors que chacun s'attendait à ce qu'il se lance ce dimanche, lors de sa traditionnelle ascension du Mézenc, vient de jeter l'éponge. Sur son compte Twitter, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, présente son renoncement en ces termes :

"Être candidat à l'élection présidentielle, c'est une décision que l'on prend non parce que l'on en a simplement envie, mais parce que c'est un moment où on se sent en situation de rassembler son camp et de réunir les Français. Je considère que pour moi ce moment n'est pas venu."