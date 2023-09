Amazon poursuivi aux Etats-Unis pour monopole « illégal »

L'autorité américaine de la concurrence, la FTC, et 17 Etats américains portent plainte contre Amazon pour « stratégies anticoncurrentielles et déloyales pour maintenir illégalement son monopole » sur le commerce en ligne. « Ce n'est pas la taille d'Amazon qui est en cause », ajoute l'institution, mais les « méthodes illégales qui visent à exclure les concurrents, à les empêcher de se développer et à des alternatives d'émerger ».

Selon la FTC, Amazon pousse notamment les vendeurs à ne pas proposer des prix plus bas que les siens. L'autorité accuse aussi le géant américain de conditionner l'éligibilité des commerçants à « Prime » (abonnement qui permet aux consommateurs de se faire livrer rapidement) à l'utilisation des services de logistique « coûteux » d'Amazon.

« Amazon exploite le pouvoir de son monopole pour s'enrichir »

« Amazon exploite le pouvoir qu'elle tire de son monopole pour s'enrichir, tout en faisant monter les prix et en dégradant le service pour les dizaines de millions de familles américaines qui font leurs achats sur sa plateforme et les centaines de milliers d'entreprises qui dépendent d'Amazon » pour commercialiser leurs produits, fustige la présidente de la FTC, Lina Khan, citée dans le communiqué.

« La plainte déposée aujourd'hui montre clairement que la FTC s'est radicalement écartée de sa mission de protection des consommateurs et de la concurrence », a réagi David Zapolsky, un vice-président d'Amazon, dans une déclaration à la presse.

Il assure que les pratiques mises en cause par l'autorité ont au contraire « contribué à stimuler la concurrence et l'innovation dans l'ensemble du secteur de la vente au détail, et ont permis d'offrir un plus grand choix, des prix plus bas et des délais de livraison plus courts aux clients d'Amazon, ainsi que des opportunités plus importantes pour les nombreuses entreprises qui vendent dans le magasin d'Amazon ». La FTC, aussi chargée de la protection des consommateurs, a déjà plusieurs enquêtes et plaintes en cours contre la plateforme sur différents sujets, de la confidentialité des données à ses pratiques commerciales.