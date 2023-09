Après Netflix et Disney+, Prime Video (Amazon) lance une version avec publicité de son offre et monte ses prix

L'abonnement à Amazon Prime va coûter plus cher dans les mois qui viennent, à moins d'accepter des coupures de publicité sur la plateforme de streaming Prime Video.

« Pour continuer d'investir dans un contenu convaincant et continuer à augmenter cet investissement sur le long terme, à partir de début 2024, les émissions et les films Prime Video incluront des publicités limitées », a annoncé le géant sur son site internet.

Dans le sillage de ses concurrentes

Cette offre avec pub démarrera aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada au début de l'année prochaine, avant la France, l'Italie, l'Espagne, le Mexique et l'Australie au cours de 2024, précise Amazon. Le prix de l'abonnement Prime standard ne sera pas modifié. Toutefois, les abonnés pourront opter pour un contenu sans publicité, pour 2,99 dollars par mois supplémentaires aux États-Unis. Le prix de cet abonnement dans les autres pays sera annoncé ultérieurement, précise le groupe.

Amazon ne fait qu'adopter une stratégie déjà mise en place par ses concurrentes. Disney+ a ainsi lancé l'an dernier aux États-Unis un abonnement avec publicité, moins cher que l'abonnement sans pub. Celle offre sera lancée le 1er novembre dans huit pays d'Europe. En France, cet abonnement coûtera 5,99 euros par mois, contre 8,99 euros (ou 89,90 euros par an) pour la formule sans pub actuelle. Les abonnés actuels auront toutefois une démarche à faire s'ils ne veulent pas payer plus cher qu'à présent. En effet, le 1er novembre, tous les abonnés seront basculés sur une autre nouvelle offre, baptisée Premium, plus chère (11,99 euros par mois ou 119,90 par an, pour un nombre d'écrans supérieur et une meilleure résolution). S'ils ne souhaitent pas payer ce prix, ils pourront « passer à l'abonnement standard ou à l'abonnement standard avec publicité ». S'ils ne le font pas, ils « seront facturés au nouveau tarif à compter du 6 décembre ou après cette date », a précisé la plateforme dans un communiqué.

Un pari gagnant pour Netflix

L'abonnement avec publicité lancé en novembre par Netflix représentait près de 5 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde à la mi-mai, d'après la plateforme. « Depuis le début d'année, notre base d'utilisateurs avec pub a plus que doublé », avait alors indiqué le co-directeur général Greg Peters. « En moyenne, plus d'un quart des nouveaux abonnés choisissent cette formule dans les pays où elle existe ».

« Bâtir une activité publicitaire à partir de zéro n'est pas facile et nous avons encore beaucoup de travail, mais nous pensons qu'avec le temps elle va représenter plusieurs milliards de dollars », a assuré l'entreprise mercredi dans le communiqué.

(Avec AFP)