Attentat à Ankara : « la Turquie n'attend plus rien de l'Union européenne », affirme Erdogan

Quelques heures après l'attaque suicide contre le siège de la police et le ministère de l'Intérieur dans la capitale turque, le président Recep Tayyip Erdogan a ciblé les « terroristes » et l'Union européenne dans ses propos. Si l'attentat n'a pas été revendiqué, la question se pose sur un lien éventuel entre la proposition d'adhésion de la Suède à l'Otan, en discussion au Parlement turc, et la cause kurde, en conflit ouvert avec Ankara.