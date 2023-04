Au Maroc, la tension sociale monte face à l’inflation galopante

Alors que le Maroc s'enlise dans une terrible inflation, les promesses du Premier ministre, Aziz Akhannouch, qui a affirmé la semaine dernière que sa politique de relance économique allait finir par porter ses fruits, peine à convaincre la population. Dans une cinquantaine de villes du Maroc, les habitants sont en effet sortis dans la rue samedi pour protester contre la flambée des prix des denrées alimentaires, à l'appel d'une coalition de partis de gauche.

A Casablanca, plus d'une soixantaine de personnes ont ainsi manifesté leur « ras-le-bol » contre la cherté de la vie, à la place Sraghna dans un quartier populaire de la mégapole, a constaté une journaliste de l'AFP.

« Je n'en peux plus, la vie est devenue pénible à cause de la hausse des prix [...] Je sens que je n'ai plus d'avenir», a confié Fouad, 21 ans, un jeune apprenti tailleur qui a pris part à la manifestation à l'appel du Front social, une coalition de partis de gauche et de syndicats.