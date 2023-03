Après le Maroc, Stellantis investit 200 millions d'euros en Algérie pour asseoir sa position en Afrique

Le lancement de plusieurs modèles de la marque Fiat en Algérie a été l'occasion ce dimanche d'une cérémonie regroupant de nombreux officiels algériens et hauts-cadres de Stellantis. Six au total - Fiat 500 Hybrid, Fiat 500X, Fiat Tipo, Fiat Doblò, Fiat Scudo et Fiat Ducato - débarquent sur le marché algérien à partir du mardi 21 mars.

À terme, quatre seront produits directement en Algérie, grâce à un investissement de plus de 200 millions d'euros assuré par Stellantis et ses fournisseurs dans l'usine de Tafraoui. Sa construction, dans la wilaya d'Oran (division territoriale de l'Algérie), prendra fin en août 2023 avec la production des premières Fiat 500. Stellantis a l'intention d'y produire des Fiat 500 Hybrid et Fiat 500X, mais aussi « le modèle Doblo », un fourgon compact.

« Avant l'arrivée quelques années plus tard d'un tout nouveau modèle, actuellement toujours entre les mains de nos designers », a précisé dans un communiqué Olivier François, PDG de la marque italienne, sans plus de détails.

90 000 véhicules « made in Algérie » par an

À l'horizon 2026, l'usine de Tafraoui permettra de créer près de 2.000 nouveaux emplois locaux. Le constructeur vise une capacité de production annuelle de 90.000 véhicules.

« Pour garantir aux clients algériens une qualité de service de haut niveau, le réseau de vente et d'après-vente ouvrira 28 wilayas en Algérie d'ici fin 2023 », précise le groupe.

Cette phase d'investissement concrétise le cahier des charges automobiles et la convention conclus en novembre 2022 entre Stellantis et l'Agence Algérienne de Promotion de l'Investissement (AAPI). Elle fait suite à l'accord-cadre signé le 13 octobre dernier. Cet accord marquait le début des activités de production, d'après vente et de pièces détachées pour Fiat ainsi que le développement du secteur automobile en Algérie.

Stellantis parie sur l'Afrique et le Moyen-Orient

Ces investissements confirment « la place clé de l'Algérie au sein du Plan Stratégique Dare Forward 2030 de Stellantis pour la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) », zone qui représente actuellement près de 5% des ventes de Stellantis. Le groupe précise : « Ce lancement de la marque Fiat ouvrira la voie pour l'atteinte de l'ambition de Stellantis de vendre un million de véhicules dans la région d'ici 2030 ».

Le groupe considère l'Afrique et le Moyen-Orient comme « un marché en croissance (...) et un troisième moteur pour Stellantis, aux côtés de l'Amérique du Nord et de l'Europe », affirmait en novembre son dirigeant, Carlos Tavares. Il ambitionne d'y atteindre « une place de leader et une marge à deux chiffres ».

Outre l'Algérie, l'industriel se déploie au Maroc, dont il veut faire la base de sa production de véhicules en Afrique et au Moyen-Orient. En novembre justement, Stellantis avait indiqué investir 300 millions d'euros dans l'usine de Kénitra, qui pourra fabriquer 400.000 véhicules par an sur le million visé. Le site, créé en 2019 avec un investissement initial de près de 600 millions d'euros, produit actuellement 200.000 véhicules par an.

Priorité à l'électrification du marché nord américain

Reste que la priorité de Stellantis pour cette année 2023 est plutôt outre-Atlantique. Fin février, c'est dans ses trois usines du nord des États-Unis que le groupe avait annoncé investir. Au total, 155 millions de dollars sont investis afin d'y fabriquer des modules de propulsion électriques pour doper sa production pour le marché américain.

L'électrification du marché nord-américain, qui reste balbutiante par rapport à la Chine et l'Europe, est en effet sa priorité pour cette année. « Alors que nous poursuivons notre transition réussie vers un avenir décarboné dans nos activités européennes, nous mettons en place ces mêmes fondamentaux pour le marché nord-américain », avait déclaré Carlos Tavares.

(Avec agences)