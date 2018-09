Au Venezuela, l'inflation annuelle atteint 200.000%

"L'inflation en août a explosé. 223,1% de taux mensuel et 200.005% de taux annuel (d'août 2017 à Août 2018)", a fait savoir sur Twitter le député de l'opposition José Guerra, membre de la Commission des finances et ex-directeur de la Banque centrale.

Cada vez queda más claro que con el paquetazo de Maduro solo se acelera la destrucción de la economía venezolana #ConMaduroExplotóLaInflación pic.twitter.com/Rc6XuxKaOk — Juan Andrés Mejía (@JuanAndresMejia) September 6, 2018

Selon le Parlement, les prix ont grimpé de 34.680,7% depuis le 1er janvier. Le FMI prévoit une hyperinflation de 1.000.000% en 2018. En mai, selon la même source, l'inflation a dépassé pour la première fois les 100% en un mois.

Face à l'inflation une impuissance du gouvernement

En août, le président Nicolas Maduro a lancé un plan de relance face à la grave crise économique, qui prévoit notamment une hausse du salaire minimum, multiplié par plus de 30, une dévaluation de 96% du bolivar, la monnaie locale, et une hausse de la TVA et de l'essence.

L'inflation n'a toutefois pas été jugulée. Elle atteint 4% par jour, selon le rapport parlementaire. L'augmentation du coût de la vie en une seule journée au Venezuela dépasse le taux enregistré en Colombie voisine durant les douze derniers mois (3,12%).

La Banque Centrale ne publie plus l'évolution des données économiques du pays depuis février 2016. Les analystes attribuent le coût de la vie élevé à une émission incontrôlée de monnaie, dans un pays en récession depuis 2014 en raison de la chute des prix du pétrole et de la production de brut. Le Venezuela tire 96% de ses revenus du pétrole.

De plus, les Vénézuéliens souffrent d'une pénurie de denrées alimentaires, de médicaments et de tous types de biens de consommation courante.

(avec agences)