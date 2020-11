Biden toujours donné gagnant mais Trump l'accuse de lui "voler" l'élection

Toujours pas de réponse définitive à la question « Qui sera le prochain locataire de la Maison-Blanche ? », mais l'élection approche petit à petit de son dénouement. Alors que le dépouillement se poursuit dans les derniers États, Joe Biden a considérablement réduit l'écart entre son score et celui du président en Géorgie (où Trump compte désormais moins de 2.000 voix d'avance, et où 16.000 bulletins restent à dépouiller) et en Pennsylvanie (42.000 voix d'avance pour Trump, 208 000 bulletins restants).

Nombre des bulletins en cours de dépouillement dans ces deux états sont des votes par correspondance postés dans des circonscriptions urbaines qui votent plutôt démocrate, ce qui explique que le score de l'ancien vice-président soit en train de remonter. Si Donald Trump demeure en tête dans les deux cas, sa marge ne cesse de se réduire. Biden conserve pour le moment une légère avance dans le Nevada et en Arizona, où celle-ci s'est toutefois amenuisée, passant de 2,4...