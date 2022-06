Céréales : le blocage des exportations ukrainiennes par la Russie risque de faire tripler les stocks de Kiev (Zelensky)

Alors que l'ONU craint "un ouragan de famines" dans des pays africains qui importaient plus de la moitié de leur blé d'Ukraine ou de Russie, la quantité de céréales destinées à l'exportation et bloquées en Ukraine à cause de la guerre pourrait tripler "d'ici à l'automne" pour atteindre 75 millions de tonnes, a alerté lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Actuellement, entre 20 et 25 millions de tonnes de céréales sont bloquées et cet automne ce chiffre pourrait augmenter à 70-75 millions de tonnes", a déclaré à la presse le président ukrainien dont le pays était le quatrième exportateur mondial de blé et de maïs avant l'invasion russe.

Pour rappel, le conflit russo-ukrainien oppose depuis le 24 février deux superpuissances céréalières - la Russie et l'Ukraine assurent à elles deux 30% des exportations mondiales de blé. Il a provoqué une flambée des cours des céréales et des huiles, dont les prix ont dépassé ceux atteints pendant les printemps arabes de 2011 et "les émeutes de la faim" de 2008.

Baisse de la production de blé de 40%

La semaine dernière, l'Association céréalière d'Ukraine, expliquait que les exportations devraient chuter de 50% cette année en lien avec une chute de la production. L'Ukraine devrait en effet voir sa production de blé baisser de 40% pour la saison 2022-23, selon cette association, qui réunit producteurs et exportateurs des céréales. Cette association a précisé qu'elle tablait sur une récolte cette saison de 19,2 millions de tonnes de blé, "nettement inférieure au record" de la saison 2021-2022, où elle avait récolté 33 millions de tonnes.

"En dépit de l'occupation de territoires et de champs minés, l'Ukraine sera approvisionnée en céréales et pourra exporter une partie de la récolte", soulignait cependant l'association. Avec 19 millions de tonnes, la production reste trois fois supérieure à la consommation annuelle de blé par l'Ukraine. Encore faut-il pouvoir sortir ces céréales d'Ukraine.

Odessa paralysé

Appelés à la rescousse par l'Afrique, les Européens accélèrent leurs efforts pour sortir les stocks de céréales bloqués en Ukraine, notamment en négociant avec Moscou un accès sécurisé au port d'Odessa, afin d'éviter une crise alimentaire mondiale. Face au blocus imposé par l'armée russe dans la mer Noire, paralysant le port stratégique d'Odessa, l'Ukraine cherche en effet désespérément à exporter les quelque 20 millions de tonnes de céréales entreposées dans ses silos, et ce d'ici les prochaines récoltes cet été qui nécessiteront à leur tour d'être stockées. Outre le blocus des ports, Moscou "bombarde délibérément entrepôts et champs", avait affirmé la semaine dernière la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Avant de déminer le port pour permettre aux vraquiers d'y accoster, "il faut des garanties de sécurité aux Ukrainiens" -l'assurance que les Russes n'en profiteront pas pour attaquer-, avait ajouté Emmanuel Macron. Après trois mois de blocus, le président russe Vladimir Poutine s'était déclaré lundi dernier prêt à travailler avec la Turquie à la libre circulation des marchandises en mer Noire, y compris "des céréales provenant des ports ukrainiens".

"Il n'est pas question que, sous couvert d'un corridor maritime, il y ait une fragilisation de la situation sécuritaire de l'Ukraine", avait déclaré le lendemain Charles Michel, président du Conseil (organe représentant les Etats membres). Emmanuel Macron a mis en avant "le rôle important" de la Turquie, membre de l'Otan et qui détient une position stratégique en mer Noire. Mais "il faut éviter qu'un pays de l'Otan puisse se retrouver, sans le vouloir, pris dans un incident débouchant sur un conflit", s'inquiète un responsable européen. Selon Mario Draghi, Vladimir Poutine a déjà indiqué qu'il pourrait ouvrir l'accès à Odessa "à condition que les navires ne transportent pas d'armes", ce qui suppose des "contrôles".

Des alternatives compliquées

Dans l'immédiat, les dirigeants des Vingt-Sept veulent accélérer la mise en place de "voies prioritaires" pour sortir les céréales ukrainiennes par route, chemin de fer, voire par péniche sur le Danube.

"C'est compliqué pour des raisons logistiques, et plus onéreux", a cependant noté Charles Michel. Ces voies permettront au mieux de transporter un tiers des stocks de blés, selon une source européenne.

Les wagons ukrainiens ne sont pas compatibles avec les réseaux ferroviaires de l'UE, en raison d'un écartement des roues différent, ce qui oblige à la frontière à transborder les céréales dans des camions ou des wagons au standard européen.

Kiev accuse Moscou de voler et d'exporter des céréales ukrainiennes

Pour l'heure la situation est tendue. Vendredi, l'ambassadeur d'Ukraine à Ankara a accusé la Russie de "voler" et d'exporter des céréales ukrainiennes notamment vers la Turquie.

"La Russie vole sans vergogne les céréales d'Ukraine et les exporte depuis la Crimée à l'étranger, notamment vers la Turquie", a dénoncé Vasyl Bodnar dans un message sur Twitter. Le représentant de Kiev, qui s'exprimait à l'occasion du 100e jour de l'invasion de son pays par la Russie, a dressé un bilan général des pertes subies par son pays et des dégâts occasionnés par l'armée russe.

La Turquie est considérée comme un allié de l'Ukraine à laquelle elle fournit des drones de combat, mais Ankara veille à garder une position neutre envers la Russie, dont elle dépend pour ses approvisionnements en énergie et en céréales, afin de proposer une médiation entre les deux pays.

Ankara a offert son aide, à la demande des Nations unies, pour sécuriser des corridors marins permettant d'exporter les céréales ukrainiennes.