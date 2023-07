Chine : Bruno Le Maire se rend à Pékin pour discuter des relations économiques franco-chinoises

La 9e édition dialogue économique et financier de haut-niveau franco-chinois, qui se tiendra à Pékin du 28 au 31 juillet, marque la réouverture des échanges physiques entre les deux pays après la pandémie. Le déplacement de Bruno Le Maire en Chine s'inscrit dans un contexte particulier. Il a lieu trois mois après la visite d'Emmanuel Macron en Chine et un moins après la venue du Premier ministre chinois en France. Au cours de cette rencontre, le ministre de l'Economie française et le vice-Premier ministre chinois doivent s'entretenir de la relation économique qui unit leurs deux pays.

Les deux hommes doivent discuter d'enjeux multilatéraux et bilatéraux. Malo Carton, directeur adjoint du cabinet du ministère de l'Économie, rappelle que les deux pays entretiennent une relation depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, la Chine accueille plus de 2.000 entreprises françaises et les échanges commerciaux sont très nourris. Toutefois, la France a un déficit commercial vis-à-vis de la Chine qui s'élève à près de 40 milliards de dollars.

Deux secteurs vont faire l'objet d'une attention particulière lors de la rencontre : le secteur des cosmétiques et celui de l'aéronautique. Concernant de dernier, le contexte est plutôt positif puisque les autorités chinoises ont récemment certifié le H175, un hélicoptère produit en France, détaille Malo Carton.

Quant à la question de la « disparition » du ministre des Affaires étrangères chinois, le cabinet du Bruno Le Maire parle d'une « question interne à la Chine » et estime qu'il n'y a pas de raison de l'évoquer au cours du dialogue qui se tiendra à Pékin.



Bruno Le Maire à la rencontre des chefs d'entreprise chinois

Bruno Le Maire et le vice-premier ministre chinois doivent également se rendre à Shenzhen pour que le ministre de l'Économie puisse rencontrer des investisseurs chinois. Il doit répondre à l'invitation du patron de BYD, et rencontrer le dirigeant de XTC.

La situation économique de la Chine est n'est pas idéale

La Chine a vu sa croissance accélérer au deuxième trimestre, selon des chiffres officiels publiés lundi qui masquent toutefois les difficultés de la deuxième économie mondiale, confrontée à une conjoncture délicate et un chômage des jeunes record. Si le PIB chinois a augmenté de 6,3%, selon le Bureau national des statistiques (BNS), cette croissance est non seulement très inférieure aux attentes des analystes interrogés par l'AFP qui tablaient sur une hausse de 7,1%, elle est également calculée par rapport à la même période de l'année dernière, qui avait été marquée par une performance très modeste (+0,4%), en raison, notamment du confinement de la capitale économique Shanghai. D'un trimestre à l'autre en revanche, base de comparaison plus réaliste, la croissance du géant asiatique se tasse (+0,8%) après une hausse de 2,2% au cours du premier trimestre. De son côté, le taux de chômage des jeunes Chinois âgés de 16 à 24 ans a atteint un nouveau record en juin, à 21,3%.

Dans ce contexte, la Chine a nommé mardi un économiste de formation, Pan Gongsheng, comme nouveau responsable de sa banque centrale. Celui qui avait été nommé secrétaire du Parti communiste auprès de la Banque début juillet remplace désormais Yi Gang, qui dirigeait la banque centrale depuis 2018 et a atteint l'âge de la retraite.

