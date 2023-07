Chine  : la relance de l'économie contrariée par une demande atone

En Chine, on se bat contre la déflation. L'indice des prix à la consommation (CPI), principale jauge de l'inflation, s'est inscrit en juin à 0% sur un an, contre 0,2% un mois plus tôt, selon le Bureau national des statistiques (BNS). C'est moins que ce à quoi s'attendaient les analystes interrogés par l'agence Bloomberg (+0,2%).

Une demande atone

Ces chiffres alimentent les craintes d'une déflation - un recul des prix à la consommation - dans la deuxième économie mondiale. En effet, loin des hausses constatées dans les pays développés, les prix de l'alimentation en Chine ont légèrement reculé en un an (-0,5%) tout comme ceux des biens de consommation (-0,3%), tandis que ceux des services sont restés quasi-stables (+0,1%). Les prix à la production (les prix sortie d'usine) ont encore plongé davantage, signe d'une demande intérieure atone et de la baisse du coût des matières premières comme le minerai de fer et le pétrole brut.

Vers une baisse des taux d'intérêt

L'indice PPI a ainsi chuté de 5,4% en juin selon le BNS, soit pour le neuvième mois consécutif. C'est plus qu'en mai (-4,6%) et davantage que les prévisions d'analystes sondés par Bloomberg (-5%). En mai, les exportations du géant asiatique se sont ainsi contractées de 7,5% sur un an et l'activité manufacturière a connu un repli pour le deuxième mois consécutif. L'activité dans les services en Chine a progressé en juin mais à l'un des rythmes les plus faibles de l'année.

De plus, l'indice des directeurs d'achat (PMI), rendu public par le groupe de médias Caixin et S&P Global, s'est établi à 53,9 points le mois dernier, un ralentissement comparé aux 57,1 enregistrés en mai. Un nombre inférieur à 50 traduit une contraction de l'activité. Au-delà, il indique une expansion. Le chiffre de juin est le deuxième plus faible depuis janvier, mois qui avait amorcé un retour progressif à la normale en Chine après trois ans de restrictions sanitaires contre le Covid.

« La reprise en Chine manque d'un point d'appui pour compenser le manque de moteur sur le marché intérieur, une faible demande et un assombrissement des perspectives économiques » à l'international, relève l'économiste Wang Zhe pour Caixin.

Pour relancer l'économie, des analystes préconisent une baisse de taux d'intérêt. Ce que s'est résolu à faire la banque centrale chinoise en baissant mi-juin le taux auquel elle fournit des liquidités à court terme aux banques commerciales de 2% à 1,9%. La Chine vise un objectif de croissance « d'environ 5% » cette année, l'un des plus faibles depuis des décennies. Le chiffre de la croissance au premier semestre sera connu le 17 juillet.

