Financement de la transition écologique : Bruno Le Maire compte piocher dans l'assurance-vie des Français

L'Autorité des marchés financiers (AMF), la Banque de France, les compagnies d'assurance, les établissements bancaires, les fonds d'investissement, les ministres de l'Economie Bruno Le Maire, de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Christophe Béchu, des scientifiques comme Jean-Marc Jancovici... Ils étaient tous au tour de la table, ce mercredi 12 juillet, dans le cadre du Comité de financement de la transition écologique.

L'ISF vert, une « solution de facilité »

Objectif affiché, dénicher 60 à 70 milliards d'euros par an, dans la continuité du rapport réalisé par l'économiste Jean Pisani-Ferry, et ce, alors que les taux d'intérêt continuent de monter, que l'accès au crédit est plus difficile et que « l'ère de l'argent gratuit est finie », dixit le locataire de Bercy lui-même. La feuille de route est claire : évaluer le coût d'abattement de la tonne carbone, définir la rentabilité du capital à moyen et à long-terme, en fonction du degré de maturité des technologies et investir massivement sur l'adaptation au changement climatique.

Renvoyant de nouveau l'ISF vert dans ses buts, le qualifiant de « solution de facilité », Bruno Le Maire a fait savoir, lors d'une conférence de presse téléphonique, sa volonté de mobiliser massivement l'épargne privée, à savoir près de 150 milliards d'euros par an. Ce montant représente 5% des 3.200 milliards d'épargne de long-terme, plus ou moins bloquée, comme l'assurance-vie, à ne pas confondre avec 5.800 milliards qui comprennent les dépôts.

Le PEL et le LDDS à la rescousse

Avec près de 500 milliards d'euros à eux deux, le plan d'épargne logement (PEL) et le livret de développement durable et solidaire (LDDS) pourraient également être utilisés, notamment pour financer la rénovation anticipée sans perte fiscale pour le particulier qui piocherait dedans. En parallèle, le ministre de l'Economie a promis un accompagnement de l'Etat pour les ménages les plus modestes, citant le leasing automobile « dans les prochains mois ». Ou encore un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) pour accélérer les investissements.

Autre voie explorée, la garantie de l'Etat sur des projets à risque. De la même façon que la Commission de régulation de l'énergie (CRE) fixe des tarifs de rachats d'électricité sur 20 ans pour les projets d'éolien, l'Etat envisage le même dispositif sur le photovoltaïque et l'hydrogène vert. « Sur les prix et sur les volumes, il s'agira de réduire les risques de manière ciblée », précise le cabinet de Bruno Le Maire.

Des mesures contenues dans le budget 2024, d'autres non

Ce dernier n'a pas oublié la norme, comme celle qui interdit les véhicules thermiques. Les travaux pour définir le standard environnemental « Triple E », évoqué, lui, dans le cadre de la loi relative à l'industrie verte, seront ainsi « officiellement lancés la semaine prochaine », a également annoncé Bercy. Le gouvernement a demandé à l'association française de normalisation (AFNOR) de lui faire des propositions « d'ici à la fin de l'année ».

Dernière piste, et non des moindres, poussée cette fois par la Banque de France : un indicateur climat pour obtenir, de manière transparente et indépendante, la liste des entreprises engagées dans la lutte contre le dérèglement climatique. Cet outil pourrait être disponible en 2024, tandis que la réforme du PEL et de l'éco-PTZ ainsi que les garanties de l'Etat devraient être intégrés au budget 2024, présenté à la rentrée.

Il n'a, en revanche, jamais été question du financement des nouveaux réacteurs nucléaires, alors que Bruno Le Maire et sa collègue Agnès Pannier-Runacher sont en train d'être auditionnés par les commissions des Affaires économiques et des Finances de l'Assemblée nationale sur ce sujet.