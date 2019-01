Rapport Oxfam : 26 milliardaires détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité

Ce n'est plus un fossé mais bel et bien un gouffre. Les disparités de ressources entre milliardaires et pauvres ainsi que la concentration de la richesse mondiale aux mains d'une minorité d'ultrariches s'est encore accentuée en 2018, fait savoir, dans un rapport publié ce lundi 21 janvier, l'ONG Oxfam. L'organisation explique que 26 milliardaires détiennent désormais entre leurs mains autant d'argent que les 3,8 milliards de personnes les plus pauvres de la planète. Ces chiffres étourdissants se fondent sur les données publiées par la revue Forbes et la banque Crédit suisse. Une méthodologie contestée par certains économistes.

🔊 #Davos - Oxfam révèle l'état des inégalités mondiales :

❌ 26 personnes concentrent autant de richesses que la moitié de l'humanité.

❌ La fortune des milliardaires augmente de 2,2 milliards €/jour



Rapport👉 https://t.co/KQpyvHMTpH

Dossier @libe 📰https://t.co/RglQmLxVbc pic.twitter.com/YYxX1Bwp3N — Oxfam France (@oxfamfrance) 21 janvier 2019

"Le fossé qui s'agrandit entre les riches et les pauvres pénalise la lutte contre la pauvreté, fait du tort à l'économie et alimente la colère dans le monde", explique Winnie Byanyima, directrice exécutive d'Oxfam International, à l'occasion de la publication du traditionnel rapport annuel d'Oxfam sur les inégalités mondiales en amont du World Economic Forum (WEF) qui se tient jusqu'à ce vendredi à Davos (Suisse).

L'ONG prend pour exemple la fortune de l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Elle atteignait 112 milliards de dollars l'an dernier. Illustration de ces inégalités criantes entre ultrariches et pauvres, "le budget de santé de l'Ethiopie correspond à 1% de sa fortune". Selon le rapport, ces inégalités relève d'un choix politique : le modèle néolibéral, responsable de la crise financière de 2008, qui aurait dû être remis en cause à l'aune de ce séisme qui a presque mis l'économie mondiale à terre, demeure pourtant la référence pour l'élite politique et écono­mique. Or, même le FMI admet désormais qu'il creuse les inégalités et que le fameux "effet de ruissellement" ne fonctionne pas. Si les gouvernements ont aidé à créer ce fossé, ils peuvent toutefois le résorber souligne l'ONG.

7.6000 milliards de dollars cachés au fisc

Comment ? Oxfam appelle les gouvernements mondiaux à "s'assurer que les entreprises et les plus riches paient leur part d'impôts". Le constat est simple : les inégalités sont hors de contrôle, affirme Oxfam. Pour cause, alors que le nombre de milliardaires a doublé depuis la crise financière de 2008, "les riches bénéficient non seulement d'une fortune en pleine expansion, mais aussi des niveaux d'imposition les moins élevés depuis des décennies", pointe l'ONG. Donc "si la tendance était inversée, la plupart des gouvernements auraient suffisamment de ressources pour financer les services publics [...] la richesse est tout particulièrement sous-taxée".

Sur un dollar d'impôt sur le revenu, seulement quatre centimes proviennent de la taxation de la richesse, affirme Oxfam. Les gouvernements doivent ainsi faire en sorte que les plus nantis participent plus activement à la justice fiscale afin de mieux s'attaquer à la réduction de la pauvreté et financer les services publics.

L'ONG estime que les plus riches cachent 7.600 milliards de dollars, dans certains pays comme le Brésil ou le Royaume-Uni. En contrepartie "les 10% les plus pauvres paient désormais des impôts plus élevés en proportion de leurs revenus que les plus riches". Ce rapport est publié à un moment où la taxation des plus grandes fortunes suscite de vifs débats dans plusieurs pays. En France, le mouvement des "Gilets jaunes" a relancé le débat sur la suppression de l'ISF par Emmanuel Macron.

"Certains, comme Donald Trump ou Em­manuel Macron, ont même diminué les impôts pour les plus riches, l'inverse de ce qu'il faut faire. Ce qui a changé, c'est la colère et la frustration de la population. Si ces inégalités extrêmes persistent, et les gouvernements continuent le «business as usual», le sentiment de révolte grandira contre des politiques toxiques et clivantes", prévient Winnie Byanyima dans les colonnes de Libération.

Aux Etats-Unis, la députée démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, fraîchement élue, a proposé de taxer à 70% les plus riches, obtenant le soutien du Prix Nobel d'Economie Paul Krugman. Pour illustrer les inégalités criantes qui persistent de par le monde, Oxfam prends l'exemple de l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Sa richesse était évalué l'an dernier à 112 milliards de dollars."Le budget de santé de l'Ethiopie correspond à 1% de sa fortune", constate l'ONG...

#Inégalités

"1% de la fortune de @JeffBezos correspond au budget annuel de la santé d'un pays comme l'Ethiopie, qui compte 105 millions d'habitants "

➡️ P. Leclère, resp. de campagne "justice fiscale et inégalités" @oxfamfrance #BourdinDirect

📻 https://t.co/GRm4N9E6xr pic.twitter.com/xVXJKyHm3I — RMC (@RMCinfo) 21 janvier 2019

Attac dénonce les groupes du CAC 40

A deux jours de l'ouverture du forum économique mondial de Davos, l'organisation altermondialiste Attac a étrillé, dimanche 20 janvier, le bilan en termes d'emplois supprimés, d'impôts contournés ou encore de pollution des groupes du CAC 40. Selon ce document, les effectifs cumulés en France de ces multinationales ont baissé de 20% entre 2010 et 2017 alors que leurs bénéfices cumulés ont augmenté de 9,3% sur la même période.

Si les salaires moyens dans ces groupes en France ont augmenté de 22% entre 2010 et 2017, les rémunérations de leurs dirigeants ont progressé davantage (+32%) et leurs dividendes versés à leurs actionnaires encore plus (+44%), toujours selon ce rapport. Attac accuse également les entreprises du CAC 40 de recourir à de nombreuses "techniques d'évitement fiscal", notamment par le biais de près de 2.500 filiales implantées dans des territoires considérés comme des paradis fiscaux.

(Avec agences)