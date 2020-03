Coronavirus : plus de 30.000 dans le monde, dont 2.300 en France

Le bilan de l'épidémie de coronavirus a franchi, samedi, la barre des 30.000 morts. Selon les décomptes réalisés par les chercheurs de l'université américaine Johns Hopkins, le nombre de décès, officiellement comptabilisés, s'élève désormais à 30.313, dont plus de 20.000 en Europe, le continent le plus durement touché.

2.300 morts en France

En France, le bilan officiel est passé samedi à 2.314 mots, soit 319 de plus en 24 heures. Ce chiffre ne prend en compte que les patients décédés dans les hôpitaux. Les véritables chiffres de mortalité, en particulier dans les Ehpad, ne sont pour l'instant pas connus.

Selon ce dernier bilan, qui porte à 37.575 le nombre de cas confirmés dans le pays, 17.620 patients sont hospitalisés (+ 1.888) dont 4.273 en réanimation, soit un nouvel afflux de 486 personnes en une seule journée. Et 6.624 ont pu rentrer chez eux, dont 926 ces dernières 24 heures.

Plus de 10.000 décès en Italie

Pays le plus touché, l'Italie a enregistré 889 décès supplémentaires en 24 heures. Cela porte le bilan à 10.023 morts, dont près de 6.000 dans la seule région de Lombardie. La contagion poursuit cependant son lent ralentissement, alors que le pays a été le premier à imposer un confinement en Europe: +8,3% jeudi, +7,4% vendredi et +6,9% ce samedi. Au total, plus de 92.000 cas ont été recensés dans la péninsule.

Record de décès en Espagne...

En Espagne, le nombre de morts a grimpé de 832, selon le dernier bilan officiel, ce qui porte le nombre total de décès à 5.690. Hormis une inflexion jeudi, le nombre de morts quotidiens ne cesse d'augmenter jour après jour dans ce pays, le deuxième comptant le plus grand nombre de morts. Le nombre de cas a lui progressé de plus de 8.000 en 24 heures, à 72.248, alors que les autorités ont décidé de pratiquer de plus en plus de tests.

Par ailleurs, le gouvernement a décidé samedi de durcir les mesures prises pour lutter contre la propagation de l'économie, en ordonnant à tous les salariés travaillant dans des secteurs non essentiels de rester chez eux durant deux semaines. Les Espagnols sont déjà soumis depuis mi-mars à un confinement des plus stricts qui a été prolongé jusqu'au 11 avril.

... et au Royaume-Uni

Avec 260 nouveaux décès, le Royaume-Uni a lui aussi connu sa journée la plus meurtrière. Le pays, qui a tardé à prendre des mesures pour ralentir la diffusion du virus, compte désormais plus de 1.000 morts. Il dénombre par ailleurs 17.089 personnes infectées officiellement recensées. Parmi les personnes malades figurent le prince Charles, héritier de la couronne, mais aussi le Premier ministre conservateur Boris Johnson et son ministre de la Santé Matt Hancock.

Plus de 100.000 cas aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, où le gouvernement fédéral ne fournit pas de données officielles pour l'ensemble du territoire, l'université Johns Hopkins dénombre plus de 115.000 tests positifs, faisant de la première économie mondiale le pays le plus affecté. Le nombre de morts s'élève à près de 1.900. Il progresse rapidement avec plus de 400 décès vendredi. La situation est particulièrement préoccupante à New York, qui pourrait être mis en quarantaine dans les prochains jours.

(avec AFP)