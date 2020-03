Un milliard de masques, 14.000 lits en réanimation, 80.000 tests par jour : les nouveaux objectifs du gouvernement

2.314 morts à l'hôpital, soit 319 de plus en 24 heures. Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'est encore fortement aggravé samedi en France. Et il devrait, malgré le confinement mis en plan depuis deux semaines, continuer de grimper. "Le combat ne fait que commencer. Les quinze premiers jours d'avril seront difficiles, encore plus difficiles que les quinze jours qui viennent de s'écouler", a reconnu le Premier ministre Edouard Philippe.

Face à la propagation rapide du virus dans le pays, le gouvernement se défend d'avoir réagir trop tard. "Au moment où nous avons pris cette décision de confinement, il y avait moins de 8.000 cas sur le territoire national et moins de 200 morts", a rappelé Edouard Philippe, lors d'une conférence de presse organisée à Matignon. Vendredi, l'exécutif avait déjà décidé de prolonger la période de confinement pour au moins deux semaines.

Un milliard de masques commandés

Samedi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé de nouveaux objectifs dans la lutte contre le coronavirus. La France a d'abord commandé "plus d'un milliard" de masques, notamment à la Chine, "pour les semaines et mois à venir".

"Un pont aérien étroit et intensif entre la France et la Chine a été mis en place de manière à faciliter les entrées des masques sur notre territoire", a-t-il ajouté en rappelant que la France a besoin de 40 millions de masques par semaine, alors qu'elle n'en produit que 8 millions.

"Il y a une autre façon de répondre à cette demande importante (de masques), c'est d'essayer de créer de nouveaux produits", a affirmé de son côté Edouard Philippe. "24 producteurs nationaux ont qualifié des modèles qu'ils veulent produire, sont en capacité de produire près d'un demi-million de masques par jour dans les prochains jours, et au cours du mois d'avril un million de masques par jour. Certains pourront être réutilisés, seront lavables au moins cinq fois", a-t-il ajouté.

80.000 tests par jour en avril

Autre annonce: une montée en régime de la politique de dépistage. L'objectif est de réaliser "50.000 tests" classiques par jour d'ici fin avril, contre 12.000 actuellement. Par ailleurs, "la France a passé une commande pour 5 millions de tests rapides qui (...) permettront d'augmenter nos capacités de dépistage de l'ordre", a indiqué Oliver Véran.

La montée en cadence de tests rapides sera progressive: "30.000 tests supplémentaires par jour au mois d'avril, 60.000 au mois de mai et plus de 100.000 tests par jour au mois de juin", a expliqué le ministre de la santé.

14.000 lits en réanimation

Par ailleurs, le gouvernement souhaite augmenter le nombre de lits en réanimation à "14 à 14.500", contre 5.000 initialement, pour faire face à l'afflux de malades causé par l'épidémie.

"Les capacités initiales de la France étaient de 5.000 lits de réanimation. Elles ont été augmentées (...) à 10.000 lits. Désormais, nous souhaitons atteindre un objectif de 14.000 à 14.500 lits de réanimation sur tout le territoire national", a déclaré le ministre lors de la conférence de presse.

