Comment l'argent de la Banque mondiale pour les pays pauvres s'évapore vers les paradis fiscaux

L'aide débloquée par la Banque mondiale pour les pays les plus pauvres semble déclencher des transferts de fonds en direction de comptes offshore, ce qui suggère un détournement de cette aide, selon une étude publiée mardi par l'institution financière.

"Ces versements d'aide vers les pays les plus dépendants coïncident avec une augmentation importante de transferts vers des centres financiers offshore connus pour leur opacité fiscale", comme la Suisse, le Luxembourg, les îles Caïman et Singapour, expliquent les auteurs de l'étude.

Le "taux de fuite" moyen est estimé à environ 7,5% de l'aide, estiment-ils.

Comparaison des données de la Banque mondiale avec celles de la BRI

Cette étude s'est concentrée sur 22 des pays les plus pauvres -- principalement en Afrique -- en comparant les chiffres de la Banque mondiale avec ceux des versements à l'étranger compilés par la Banque des règlements internationaux.

La publication de cette étude a provoqué des remous après que le magazine britannique The Economist a avancé la semaine dernière qu'elle pourrait être l'une des raisons de la démission de l'économiste en chef de la Banque mondiale, Pinelopi Koujianou Goldberg.

La Banque mondiale assure n'avoir pas voulu étouffer la publication de l'étude

Mais l'institution financière s'est défendue contre les rumeurs selon lesquelles elle avait voulu étouffer sa publication.

Son brouillon "a été relu plusieurs fois et s'en est retrouvé amélioré", a-t-elle dit dans un communiqué.

Des transferts d'argent qui "coïncident" dans le temps

Si elle ne précise pas quelles sont ces améliorations, une première version de l'étude expliquait que les versements d'aide "causaient" des transferts d'argent vers l'étranger.

La version finale du document préfère dire qu'ils "coïncident avec" ces transferts d'argent.

L'étude suggère que plusieurs explications sont possibles pour ces fuites, mais elle en élimine la plupart.

"L'aide détournée par les politiques au pouvoir, les bureaucrates et leurs acolytes est cohérente avec la totalité des schémas observés", se contente-t-elle de souligner, ajoutant que les effets "sont plus importants pour les pays les plus corrompus".

REPÈRES

L'objectif de la Banque mondiale est, selon sa profession de foi mise en exergue sur son site Internet, de "mettre fin à la pauvreté extrême" et de "promouvoir une prospérité partagée". La vénérable institution, fondée en 1944 par Harry Dexter White et le célèbre économiste John Maynard Keynes, compte aujourd'hui 189 États membres, ainsi que plus de 10.000 employés dans le monde répartis dans environ 130 antennes à travers le monde.