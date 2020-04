Déconfinement : le monde d'après en Chine

Dans la ville, petit à petit apparaissent les premiers signes d'un timide retour à la normale. Symbole de ce renouveau, les touristes chinois peuvent à nouveau se promener sur la grande muraille. Mais, si l'étau sanitaire se desserre, le dispositif de surveillance et de contrôle de la population, est lui, toujours bien en place. Chaque faits et gestes des citoyens est désormais scruté par les autorités et dans ce domaine, comme dans bien d'autres, le monde d'après ne ressemblera plus jamais à celui d'avant.

(Source ARTE)