Défaut de paiement probable de Gazprom et d'autres entreprises russes d'hydrocarbures, selon l'agence Fitch

Pour l'agence de notation Fitch, il est « probable » que 28 sociétés russes liées à l'exploitation des ressources naturelles n'honorent pas leurs engagements financiers à cause du conflit avec l’Ukraine. Cette semaine, les notes de Gazprom et Lukoil avaient déjà été dégradées par Moody's, une autre agence de notation, à un niveau indiquant un très haut risque de non remboursement.