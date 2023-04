Etats-Unis : l’inflation en mars au plus bas depuis deux ans à 5%

La décélération de l'inflation se confirme aux Etats-Unis. L'inflation est retombée à 5% sur un an en mars, selon les derniers chiffres CPI publiés ce mercredi 12 avril. Les prix à la consommation font mieux qu'attendu puisque les analystes anticipaient une hausse de 5,1% en mars. Ainsi, l'inflation glisse au plus bas depuis mai 2021, alors qu'elle avait encore augmenté de 6% en février sur douze mois après 6,4% en janvier. Sur un mois, l'inflation ressort à 0,1%, contre 0,2% prévu, et après 0,4% en février.

« Ce rapport montre les progrès continus dans notre lutte contre l'inflation », s'est félicité le président Joe Biden, dans un communiqué de la Maison-Blanche. « L'inflation a maintenant chuté de 45% par rapport à son pic de l'été », a-t-il souligné.

A la suite de cette publication, Wall Street évoluait prudemment dans le vert, saluant ce ralentissement de l'inflation. Vers 17h30, l'indice Dow Jones gagnait 0,09% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,05%, tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, prenait autour de 0,8%.

L'énergie tire les prix vers le bas

C'est principalement la baisse des prix de l'énergie (-3,5% sur le mois et -6,4% sur un an) qui a favorisé le tassement de l'inflation générale. L'inflation dite sous-jacente, qui exclut les secteurs volatils comme l'alimentation ou l'énergie, a aussi ralenti légèrement sur un mois, à +0,4% contre +0,5% en février.

Sur un an toutefois, elle reste élevée à 5,6%, contre 5,5% le mois d'avant. Ce niveau est encore loin de l'objectif de 2% d'inflation sous-jacente que veut atteindre la banque centrale américaine (Fed), qui a relevé ses taux d'intérêt sur neuf fois d'affilée depuis un an. En mars, les loyers et les prix des logements ont continué d'augmenter nettement (+0,6% sur un mois), de même que les transports (+1,4%).

Une dernière hausse de taux attendue en mai pour la Fed

« Il y a des signes encourageants (...) mais avec une inflation sous-jacente toujours élevée, il y a de fortes chances que la Fed poursuive ses tours de vis avec une autre dernière hausse de taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion monétaire », prévue les 2 et 3 mai, a commenté Paul Ashworth, économiste pour Capital Economics.

Les objectifs de la Réserve fédérale américaine restent de revenir à une inflation à 2%. Pour y arriver, Jerome Powell, son président, a décidé de rehausser les taux directeurs qui étaient négatifs au printemps 2022 à une fourchette située entre 4,75 et 5% en mars. Une poussée très rapide qui a même provoqué la faillite de la Silicon Valley bank le 10 mars dernier suite à l'effondrement de la valeur de ses obligations d'Etat américain et provoqué une peur de faillites en série outre-atlantique mais aussi en Europe.

« Ce stress bancaire devrait durcir les conditions de crédit aux Etats-Unis, de l'aveu même du président de la Fed. C'est également le même son de cloche en Europe où Christine Lagarde (présidente de la Banque centrale européenne, NDLR) a laissé entendre que cette crise allait faire une partie du travail de resserrement des conditions financières », explique Alexandre Baradez, stratège chez IG France.

Mais pour l'économiste en chef du Fonds monétaire international (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, les turbulences dans le secteur financier devraient avoir des conséquences « assez limitées » sur la croissance, a-t-il indiqué à l'AFP mardi, lors des réunions de printemps de l'institution à Washington.

Le chômage ne retombe pas En mars, le nombre d'emplois créés (236.000) est resté inférieur à celui du mois de février (311.000), soit légèrement moins que les anticipations des analystes qui tablaient sur 238.000 créations, selon le consensus publié par MarketWatch. « Les créations d'emplois ont continué à progresser dans le tourisme et l'hôtellerie, les services publics, la santé et les services aux entreprises », a néanmoins précisé le département du Travail dans son communiqué.

(Avec AFP)