Inflation : deux tiers des Français ont changé leurs habitudes de consommation

Les secousses de la guerre en Ukraine continuent de se propager à l'ensemble de l'économie. Un an après le début du conflit, les tensions sur les prix sont loin de s'apaiser. L'indice des prix à la consommation vient d'être révisé à la hausse à 6,3% en février contre 6,2% auparavant. Cette envolée des prix a des répercussions immédiates sur les Français.

Pour tenter d'y voir plus clair, l'Insee a révélé dans sa dernière note de conjoncture dévoilée le mercredi 15 mars dernier que 68% des ménages avaient changé leurs habitudes de consommation. Ces arbitrages sont le reflet d'une hausse des prix inédite dans l'énergie et dans l'alimentaire depuis de nombreuses décennies. Derrière la hausse générale des prix à la consommation se cachent des envolées spectaculaires pour les produits alimentaires (+15%). Au lendemain de l'adoption de la contestée réforme des retraites à l'Assemblée, le prolongement de l'inflation pourrait encore alimenter la grogne sociale.

Lire aussiL'inflation dépasse les 6% en février, plus haute qu'anticipé

Les pauvres, les jeunes et les couples avec enfants en première ligne

Sans surprise, les résultats de l'Insee indiquent que les pauvres sont les plus affectés par cette inflation. En effet, plus de 70% du premier quintile de niveau de vie (les 20% les plus modestes de la population française) ont modifié leur comportement d'achat en 2022. Sur ce total, plus de 30% affirment « avoir beaucoup changé » leurs habitudes de consommation. Il s'agit d'un record dans l'enquête menée par les statisticiens.

Parmi les autres catégories obligées de se serrer la ceinture figurent les jeunes de moins de 35 ans (75%) et les couples avec enfants (75%). Sur l'ensemble de l'année, la consommation, traditionnel moteur de l'économie tricolore, a nettement marqué le pas passant de 5,1% en 2021 à 2,7% en 2022.

Une grande partie des Français ont décidé de consommer moins d'alimentation

Sur le total des Français qui ont changé leurs habitudes de consommation, plus de 40% ont décidé de consommer moins de produits alimentaires. Une proportion importante (30%) a décidé de changer plus souvent de magasins pour faire des courses. D'autres enfin ont changé de gammes de produits ou ont mangé plus souvent chez eux.

En revanche, les répondants sont moins nombreux à avoir modifié leurs habitudes alors que paradoxalement, les prix dans les services de transports ont augmenté plus vite que l'indice des prix à la consommation (8,5%). Les économistes de l'Insee expliquent cette moindre baisse sur ce poste par des déplacements contraints pour le travail par exemple.

L'inflation, machine à creuser les inégalités entre les jeunes et les seniors....

La hausse du coût de la vie a tendance à accroître les écarts entre les ménages. Après une première étude en juin 2022 sur ce sujet, la réactualisation des données en janvier par l'Insee indique que les disparités entre les Français ont encore augmenté.

Ainsi, l'inflation est plus importante pour les ménages les plus âgés et les plus modestes. « Pour les ménages les plus jeunes de moins de 30 ans, l'inflation se situait un point en dessous de l'inflation moyenne. Pour les plus âgés, cet écart se situe un point au-dessus de la moyenne. Les écarts ont eu tendance à augmenter depuis un an » a déclaré Olivier Simon, statisticien à l'Insee lors d'un point presse.

....et entre les urbains et les ruraux

Un autre facteur qui peut expliquer ces écarts est la zone de résidence. Sans surprise, les habitants des campagnes et des petites villes, plus dépendants de la voiture pour les trajets du quotidien, ont subi de plein fouet la hausse des prix des carburants malgré les multiples ristournes dans les stations-services.

A l'opposé, les habitants des zones urbaines ont été moins frappés par l'envolée des prix à la pompe. Enfin d'autres facteurs sociologiques comme le niveau de vie peuvent jouer sur les écarts. Pour un Français faisant partie des 20% les plus modestes, l'inflation pèserait 0,8 point de plus, que pour un individu faisant partie des 20% les plus aisés. Autant dire que l'inflation risque d'accroître encore les tensions et les clivages en France.

Lire aussiLes prix alimentaires augmentent deux fois plus vite que l'inflation : les plus modestes fragilisés