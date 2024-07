Guerre en Ukraine : l'Otan promet 40 milliards d'euros à Kiev pour 2025

L'Otan réaffirme son soutien à l'Ukraine, avec un très gros chèque. Les 32 pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) réunis en sommet à Washington ont annoncé, ce mercredi, que leur aide militaire à l'Ukraine pour 2025 atteindrait au minimum 40 milliards d'euros, selon le texte de leur déclaration commune.

« Nous comptons dégager une enveloppe de base d'au moins 40 milliards d'euros pour l'année à venir, et maintenir ensuite l'assistance à la sécurité à un niveau soutenable, pour que l'Ukraine l'emporte », ont précisé les 32 pays de l'Otan, réunis en sommet à Washington.

L'engagement pris est sur une base annuelle, et non pluriannuelle comme le souhaitait le secrétaire général Jens Stoltenberg. Toutefois, les dirigeants de l'Otan se sont aussi engagés à « réexaminer » leurs contributions « lors des prochains sommets de l'Otan, à commencer par celui qui se tiendra en 2025 à La Haye », selon le texte de cette déclaration.

Un montant « minimum »

Cet engagement de 40 milliards correspond au montant que les pays de l'Otan ont dépensé annuellement pour aider militairement l'Ukraine depuis l'invasion russe en février 2022. C'est un montant « minimum », a rappelé Jens Stoltenberg, qui pourra être révisé en fonction des besoins de Kiev, a-t-il ajouté.

Les Alliés entendent également se partager équitablement cette dépense en tenant compte de leur part dans le Produit intérieur brut (PIB) global de l'Alliance, selon leur déclaration commune. La Hongrie, opposée à toute aide militaire à l'Ukraine, a toutefois obtenu d'être exemptée de toute contribution.

Envoi de dizaines d'avions F16...

En parallèle de cette promesse de soutien financier, les pays membres de l'Alliance ont fait une série d'annonces sur l'envoi de matériel militaire ces derniers jours.

Ainsi, ces derniers ont annoncé mercredi, en marge d'un sommet à Washington, avoir commencé à envoyer des F-16 aux forces de Kiev. Dans le détail, les Pays-Bas ont promis l'envoi de 24 F-16, la Belgique 30 d'ici à 2028 et le Danemark 19 de ces avions de combat multirôles. Des appareils qui seront vite opérationnels. « Ces avions voleront dans le ciel ukrainien cet été pour s'assurer que l'Ukraine puisse continuer à se défendre efficacement contre l'agression russe », a assuré le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. « Les F-16 rapprochent d'une paix juste et durable, en démontrant que la terreur doit échouer partout et à tout moment », s'est félicité Volodymyr Zelensky.

Néanmoins, « je pense que cela va aider leur défense aérienne, mais cela ne va pas être la solution miracle », souligne Mark Cancian, un expert du Center for Strategic and International Studie, interrogé par l'AFP. Car, « tout simplement, il n'y en aura pas assez », poursuit l'expert. Mi-mai, le président ukrainien jugeait que son pays avait besoin de 120 à 130 F-16 pour mettre fin à la domination de la Russie dans les airs. Les promesses occidentales totalisent un nombre inférieur à 100, de surcroît avec des livraisons étalées dans le temps.

...et de systèmes de défense antiaérienne

En plus de ces avions, l'Otan a aussi confirmé, mardi, l'envoi d'un total de cinq systèmes de défense antiaérienne à l'Ukraine.

Parmi ces systèmes de missiles sol-air, quatre sont des batteries Patriot de conception américaine. Ceux-ci sont particulièrement efficaces pour intercepter les missiles balistiques russes. Le cinquième système de défense antiaérienne annoncé mardi est une batterie de SAMP/T, des systèmes de missiles de fabrication franco-italienne, que l'Italie avait déjà dit être prête à livrer.

Seule une batterie Patriot, donnée par les Etats-Unis, représente une nouveauté par rapport à ce que Kiev s'est vu promettre au cours des dernières semaines, après des appels répétés de son président Volodymyr Zelensky. Les Alliés se sont également engagés à fournir d'autres Patriot ou systèmes équivalents « cette année », et des « dizaines » de systèmes tactiques de défense antiaérienne, « dans les prochains mois ».

(Avec AFP)