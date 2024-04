Guerre en Ukraine : la Norvège, un des plus gros soutiens de Kiev, accroît son aide militaire et civile

La Norvège accroît son soutien à l'Ukraine. Oslo va verser 7 milliards de couronnes norvégiennes (environ 590 millions d'euros) d'aide militaire et civile supplémentaire à Kiev cette année pour la porter à 22 milliards de couronnes (environ 1,9 milliard d'euros), a annoncé ce mardi le Premier ministre norvégien.

Cette somme supplémentaire sera puisée dans l'enveloppe pluriannuelle de 75 milliards de couronnes (6,3 milliards d'euros) que le pays scandinave a prévu de consacrer aux aides civiles et militaires en faveur de l'Ukraine sur la période 2023-2027 et qui reste, elle, inchangée.

« C'est une question de vie ou de mort pour la population en Ukraine » , a affirmé lors d'une conférence de presse le chef du gouvernement norvégien, Jonas Gahr Støre, en décrivant une situation précaire sur le terrain.

« C'est aussi une question de sécurité et de stabilité en Europe, et donc aussi pour la Norvège », a-t-il dit après avoir rencontré les dirigeants de l'opposition pour s'assurer d'un large consensus.

La Norvège, un des plus gros soutiens de Kiev

Sur les 7 milliards supplémentaires, 6 iront à l'aide militaire, en premier lieu la défense antiaérienne et les munitions, qui font aujourd'hui cruellement défaut à Kiev face à l'offensive russe. La Norvège contribuera au financement des initiatives allemande et tchèque dans ces deux domaines, a indiqué Jonas Gahr Støre, soulignant que la Russie bombardait délibérément « hôpitaux, zones résidentielles et centrales électriques ».

Sur l'enveloppe initiale de 75 milliards de couronnes de son programme pluriannuel, le pays scandinave aura utilisé quelque 39,5 milliards à la fin de 2024. Une augmentation de l'enveloppe totale a aussi été évoquée ces derniers temps par Jonas Gahr Støre et d'autres responsables politiques.

La Norvège, gros producteur d'hydrocarbures qui a largement tiré parti de l'envolée des cours attisée par l'invasion russe de l'Ukraine, est proportionnellement l'un des plus gros soutiens de Kiev, selon le classement de l'Institut Kiel.

590 millions d'euros supplémentaires du Danemark

Jeudi dernier, le Danemark a annoncé qu'il allait augmenter son aide militaire à l'Ukraine de 4,4 milliards de couronnes danoises (590 millions d'euros), pour un total de 64,8 milliards (8,7 milliards d'euros) d'aides d'ici 2028.

« Depuis le début de la guerre, le Danemark est l'un des pays donateurs les plus actifs. Nous devons continuer ainsi, et c'est pourquoi je me réjouis qu'une large majorité des partis du Folketing (parlement danois, ndlr) nous soutienne en ajoutant 4,4 milliards supplémentaires » au fonds pour l'Ukraine, a déclaré le ministre de la Défense Troels Lund Poulsen, cité dans un communiqué.

Munitions d'artillerie, systèmes de missiles Harpoon, chars, drones et défense anti-aérienne font partie de l'aide militaire octroyée par le pays scandinave. Il finance ces donations à travers son fonds pour l'Ukraine, qui avec cette aide supplémentaire est évalué à 64,8 milliards de couronnes pour la période 2023-2028, précise le ministère.

Le Danemark, un des plus fidèles alliés de l'Ukraine, a conclu fin février un accord de sécurité de dix ans avec Kiev, dans la foulée d'accords similaires signés par Berlin, Londres et Paris. Il est le quatrième plus grand donateur d'aide militaire à ce pays depuis l'invasion russe, selon l'Institut Kiel pour l'économie mondiale, basé en Allemagne.

La France a livré 2,6 milliards d'euros d'aide

En comparaison, la France a livré à l'Ukraine un total de 2,6 milliards d'euros d'équipements militaires depuis 2022, a affirmé début avril sur X le ministre français des Armées Sébastien Lecornu en détaillant ces matériels, alors que Paris est régulièrement accusé d'en faire moins que d'autres alliés de Kiev.

Dans un accord de sécurité signé avec l'Ukraine le 16 février à Paris, la France s'est en outre engagée à fournir en 2024 « jusqu'à 3 milliards d'euros » d'aide militaire « supplémentaire » à Kiev.

Selon le Kiel Institute, qui place la France à la 16e place de son classement, la France a promis 640 millions d'aide militaire contre 17,7 milliards d'euros côté allemand. Les données de ce classement ont été arrêtées au 15 janvier, soit avant les dernières annonces françaises.

L'organisme de recherche allemand note que « l'Italie, la France et la Pologne ne sont pas très transparents dans leur aide à l'Ukraine, donc nous sous-estimons probablement le total des allocations ». Le gouvernement français s'est longtemps refusé à publier une liste précise des équipements et leur valeur.

1,2 milliard d'euros à la Facilité européenne pour la paix (FEP)

Selon le ministre des Armées, outre les 2,615 milliards d'euros d'équipements livrés et les 3 milliards maximum promis en 2024, la France contribue à hauteur de 1,2 milliard d'euros à la Facilité européenne pour la paix (FEP), créée par Bruxelles pour financer des fournitures d'armes à l'Ukraine et des missions à l'étranger.

Paris reproche au Kiel Institute de ne pas tenir compte de cet apport dans son classement, ni de valoriser le fait que la France livre des « capacités complètes », c'est-à-dire des équipements avec leurs munitions, entretien et formation.

« La France a fait le choix de l'efficacité opérationnelle pour son aide militaire à l'Ukraine : promettre ce qu'on peut livrer, livrer ce qu'on peut promettre », souligne Sébastien Lecornu sur X, en allusion à des promesses non tenues ou des livraisons de matériel défectueux par d'autres partenaires de l'Ukraine.

