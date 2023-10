Chine : surendetté, le promoteur Country Garden dément la fuite de ses dirigeants

Country Garden, l'un des plus importants groupes immobilier de Chine à l'endettement astronomique, a démenti ce jeudi 19 octobre que ses responsables ont quitté le pays. L'entreprise « a pris connaissance de rumeurs selon lesquelles le fondateur et sa fille auraient quitté le pays », a-t-elle indiqué dans un communiqué, fustigeant un acte « malveillant ». « Notre fondateur et la présidente du conseil d'administration travaillent en Chine normalement », a assuré Country Garden. Cette déclaration intervient alors que l'entreprise semble se rapprocher d'un défaut de paiement.

Et pour cause, le promoteur, qui a longtemps été réputé solide financièrement, est rattrapé ces derniers mois par la crise de l'immobilier en Chine, qui menace la survie de nombre d'acteurs du secteur. Country Garden devait s'acquitter mercredi du remboursement de quelque 15,4 millions de dollars (14,6 millions d'euros) sur un intérêt d'emprunt pour éviter formellement un défaut de paiement. L'entreprise n'a pas indiqué si elle avait pu honorer cette dette, accentuant la pression autour de la situation du groupe, qui n'a pas répondu à l'AFP.

Un délai de grâce bientôt achevé

Le groupe a été fondé en 1992 par Yang Guoqiang, qui a officiellement quitté l'entreprise en mars 2023. Sa fille Yang Huiyan dirige désormais seule le groupe. Elle était devenue en 2007 la femme la plus riche de Chine en héritant des actions de son père. Dans un contexte désormais morose pour l'immobilier, Country Garden a averti début octobre s'attendre « à ne pas pouvoir honorer » tous ses remboursements.

Le groupe a ainsi été incapable au début du mois de payer des intérêts d'emprunt portant sur 470 millions de dollars hongkongais (56,7 millions d'euros). Country Garden dispose toutefois pour cette échéance d'un délai de grâce, qui prendra fin en novembre. Il avait fin 2022 une dette considérable estimée à 1.430 milliards de yuans (180 milliards d'euros).

Il disposait fin juin de 147,9 milliards de yuans de trésorerie (18,6 milliards d'euros), une somme principalement destinée à achever des logements déjà payés par les propriétaires avant même leur construction.

Le secteur immobilier chinois en grande difficulté

Les groupes immobiliers en Chine se sont longtemps reposés sur ce modèle de financement. Mais leur endettement massif est perçu ces dernières années par le pouvoir comme un risque majeur pour l'économie et le système financier du pays. Pékin a ainsi progressivement durci à partir de 2020 leurs conditions d'accès au crédit, ce qui a tari les sources de financement de groupes déjà endettés.

Une vague de défauts de paiement a suivi, notamment celui du groupe Evergrande, qui mine la confiance des acheteurs potentiels et se répercute sur l'ensemble du secteur, sur fond de ralentissement économique. Les autorités tentent ces derniers mois de revigorer l'immobilier, un secteur-clé qui a longtemps représenté au sens large un quart du produit intérieur brut (PIB) de la Chine.

Sans résultat probant dans l'immédiat : les prix du mètre carré ont de nouveau reculé sur un mois en septembre, selon le Bureau national des statistiques (BNS). 54 villes sur un panel de référence qui en compte 70 sont concernées par cette baisse, contre 52 en août et 49 en juillet, d'après des chiffres officiels publiés jeudi.

Le FMI tire la sonnette d'alarme

Le FMI est « particulièrement inquiet » concernant la stabilité financière en Chine et appelle à « restaurer la confiance dans le secteur immobilier », ont déclaré des responsables du Fonds le 10 octobre dernier. Le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la Chine.

« Alors que le marché immobilier a subi des pressions ces dernières années, les autorités ont pris des mesures pour stabiliser le marché immobilier », mais « les gouvernement locaux sont exposés au travers de leurs véhicules d'investissement, tout comme les banques locales, notamment les banques provinciales, ainsi que les produits de gestion du patrimoine associés au marché de l'immobilier », a détaillé le directeur du département des marchés monétaires et de capitaux du FMI.

« Donc il est très important pour la croissance et la stabilité financière, en particulier à l'avenir, de s'assurer que le système financier continue de fonctionner, que les ménages continuent à avoir une perspective positive sur l'économie », a-t-il insisté.

La croissance chinoise se tasse

La Chine a annoncé mercredi un tassement de sa croissance économique au troisième trimestre (+4,9% sur un an). Des analystes interrogés par l'AFP anticipaient un ralentissement plus prononcé (+4,3%), après une hausse de +6,3% du PIB de la Chine au trimestre précédent.

En dépit de la conjoncture, les ventes au détail, principal indicateur de la consommation des ménages, ont fortement accéléré en septembre (+5,5% sur un an), selon des chiffres officiels publiés mercredi par le Bureau national des statistiques (BNS). Ce rythme est bien supérieur à celui du mois d'août (+4,6%) et aux attentes d'analystes interrogés par Bloomberg (+4,9%).

La production industrielle a pour sa part maintenu en septembre sa tendance (+4,5%). Les analystes tablaient sur un rythme légèrement inférieur (+4,4%) de cet indicateur qui donne un aperçu de l'activité dans le secteur industriel. Le chiffre officiel de la croissance en Chine, éminemment politique et sujet à caution, n'en reste pas moins toujours scruté de près compte tenu du poids du géant asiatique dans l'économie mondiale.

Il est toutefois trompeur, car la comparaison se fait toujours avec la même période un an plus tôt. Or en 2022, l'activité était largement pénalisée par les restrictions draconiennes contre le Covid-19. D'un trimestre à l'autre, base de comparaison plus réaliste, la croissance du géant asiatique accélère à +1,3%, après +0,8% sur la période juillet-septembre.

La Chine vise « environ 5% » de croissance cette année, un objectif qui pourrait être difficile à atteindre sans plan de relance massif, estiment certains économistes alors que le gouvernement privilégie les mesures ciblées. « Des mesures plus robustes » seront nécessaires, estime l'analyste Gene Ma, de l'Institut de la finance internationale (IIF). L'an dernier, le PIB du géant asiatique avait progressé de 3%, loin de l'objectif officiel de 5,5%, et à l'un des rythmes les plus faibles depuis quatre décennies.

(Avec AFP)