Immobilier : le plus gros promoteur chinois, Country Garden, évite encore le défaut de paiement

Country Garden, qui s'est classé comme plus gros promoteur de Chine l'an dernier en termes de ventes, évite de nouveau un défaut de paiement. Rattrapé ces derniers mois par la crise de l'immobilier en Chine, le groupe avait demandé l'échelonnement d'un remboursement de 492 millions de yuan (63 millions d'euros). Une proposition qui a été acceptée selon deux créanciers cités de manière anonyme par l'agence financière Bloomberg ce mardi 19 septembre. Le délai pour voter cette proposition avait été repoussé trois fois, et la dernière échéance tombait lundi à 22h00 (14h00 GMT).

Avec ce nouveau feu vert obtenu, Country Garden aura réussi ce mois-ci à rééchelonner neuf emprunts obligataires pour un montant total de 14,7 milliards de yuans (1,9 milliard d'euros), selon les calculs de Bloomberg.

Un impayé synonyme d'onde de choc

Réputé solide financièrement pendant longtemps, Country Garden tente désormais d'éviter un défaut de paiement dont les conséquences seraient catastrophiques pour le secteur immobilier chinois. Tout impayé enverrait une onde de choc sur les marchés et plongerait une branche déjà échaudée par la crise sanitaire et le ralentissement économique en Chine un peu plus dans le marasme.

Country Garden avait fin 2022 une dette considérable estimée à 1.430 milliards de yuans (180 milliards d'euros). Il disposait fin juin de 147,9 milliards de yuans de trésorerie (18,6 milliards d'euros), une somme principalement destinée à achever des logements déjà payés par les propriétaires avant même leur construction.

L'agence de notation Moody's a dégradé ce mois-ci sa note de crédit, jugeant désormais ses emprunts obligataires comme « hautement spéculatifs » et en risque de défaut. Et elle a même abaissé la semaine dernière la perspective de la note du secteur immobilier chinois de « stable » à « négative », en raison de l'impact du ralentissement de la croissance sur les ventes. Selon l'agence, les craintes liées aux difficultés financières de Country Garden ont « amplifié l'aversion au risque des acheteurs de logements ».

Sino-Ocean aussi sous pression

La survie de nombre de promoteurs chinois est aussi menacée. Les groupes immobiliers du pays se sont longtemps reposés sur ce modèle de financement par emprunts obligataires. Mais cet endettement massif est perçu ces dernières années par le pouvoir comme un risque majeur pour l'économie et le système financier du pays. Pékin a ainsi progressivement durci à partir de 2020 leurs conditions d'accès au crédit, ce qui a tari les sources de financement de ces groupes déjà endettés.

Une vague de défauts de paiement a suivi, notamment celui d'Evergrande, qui mine la confiance des acheteurs potentiels et se répercute sur l'ensemble du secteur, sur fond de ralentissement économique. La descente aux enfers de ce groupe fait régulièrement les gros titres depuis deux ans : il avait à la fin juin une ardoise colossale estimée à 328 milliards de dollars (307 milliards d'euros) de dettes.

Cette crise inédite dans l'immobilier fragilise désormais également des groupes publics supposés avoir un meilleur accès aux financements, à l'image de Sino-Ocean. Basé à Pékin, le groupe a annoncé la semaine dernière qu'il suspendait les remboursements de ses prêts contractés hors de Chine, compte tenu de sa santé financière. Et mi-août, il avait indiqué avoir fait défaut sur un intérêt d'emprunt et s'attendait alors à des pertes semestrielles record.

« Les problèmes d'endettement du secteur vont s'aggraver à mesure que l'économie chinoise se détériore et que les promoteurs peinent à générer des revenus », prévenaient les analystes de SinoInsider, un cabinet spécialisé sur l'économie chinoise basé aux États-Unis. Bonne nouvelle cependant : après des mesures de soutien du gouvernement, l'économie chinoise a repris quelques couleurs en août comme le démontre une série d'indicateurs économiques.

