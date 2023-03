Internet spatial : avec son succès en Inde, OneWeb dispose du nombre de satellites nécessaire pour une couverture mondiale

A 10h14 du matin ce dimanche en Inde, quand le contact des 36 satellites lancés 1 heure et 14 minutes plus tôt du centre spatial Satish Dhawan de Sriharikota, a été établi, les équipes de OneWeb, la société britannique de communication par satellite en orbite basse, avait doublement le sourire : non seulement elles tenaient leur promesse d'apporter prochainement à l'Inde une connectivité internet à haut débit sécurisée, y compris dans les zones reculées, mais elles pouvaient aussi se réjouir de disposer du nombre de satellites suffisant pour couvrir d'ici à la fin de l'année l'ensemble de la planète. Pour rappel, avec sa constellation en orbite basse, à quelques centaines de kilomètres d'altitude, OneWeb fournit de l'internet à haut débit et à faible latence, c'est-à-dire rapide dans la transmission de données, au profit notamment des régions isolées et dépourvues de fibre optique.

« Il s'agit de l'étape la plus importante dans l'histoire de OneWeb, puisque nous atteignons le nombre de satellites nécessaires à une couverture mondiale. Avec le déploiement du satellite d'aujourd'hui (..) nous réalisons cette ambition centrale et sommes encore plus près de changer des vies à grande échelle », s'est félicité dans un communiqué Neil Masterson, le directeur général de OneWeb, la société britannique de communication par satellite en orbite basse.

De fait, avec le déploiement réussi de ces 36 satellites pour la couverture de l'Inde, la constellation Oneweb dispose désormais de 618 satellites. Bien plus que les 588 nécessaires pour une couverture mondiale.

« D'ici la fin de l'année, OneWeb sera prêt à déployer une couverture mondiale, en améliorant ses solutions de connectivité existantes qui sont déjà opérationnelles dans les régions situées au nord de 50 degrés de latitude, tout en mettant en ligne de nouvelles zones grâce à des partenariats avec des fournisseurs de premier plan », a indiqué l'entreprise dans un communiqué, précisant que d'autres satellites supplémentaires étaient par ailleurs prévus pour sécuriser le système.

Fusion avec Eutelsat

Pour rappel, Oneweb est en train de fusionner avec l'opérateur européen de satellites Eutelsat. Prévue« au deuxième ou troisième trimestre », cette opération donnera naissance à un géant européen dans la course à l'internet depuis l'espace, face au mastodonte Starlink dirigé par le propriétaire de SpaceX, Elon Musk. Dans ce marché en plein essor, estimé à 16 milliards de dollars à l'horizon 2030 par Eutelsat, l'américain SpaceX a pris une longueur d'avance avec plus de 2.000 satellites de sa constellation Starlink déjà déployés (il en souhaite 42.000 à terme). Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, compte de son côté déployer plus de 3.200 satellites pour sa constellation Kuiper. L'Union européenne souhaite elle aussi déployer sa propre constellation en orbite basse d'environ 250 satellites à partir de 2024, au nom de sa souveraineté.

Eutelsat s'allie à Intelsat

Illustration des débouchés potentiels offerts par le projet de rapprochement, Eutelsat a annoncé il y a une quinzaine de jours qu'il allait s'allier avec son homologue américain Intelsat pour lui fournir des capacités de connectivité en Europe, au Moyen-Orient et dans le Pacifique, et l'accès au réseau de Oneweb. Un partenariat d'une durée de 7 ans et qui « représente plusieurs millions d'euros », selon Eutelsat. Ce dernier avait déjà noué un partenariat en 2019 avec Gogo Commercial Aviation, une société bien connue dans le transport aérien, dont Intelsat a fait l'acquisition en 2020. Le nouveau contrat est « multi-orbites », c'est-à-dire qu'il associe la constellation de satellites en orbite basse de OneWeb avec les satellites géostationnaires d'Eutelsat.

Lire aussiSpatial : la guerre des constellations en Europe