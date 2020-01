Iran-USA : les prémices d'une désescalade après dix jours de crise ?

"Désescalade": après dix jours de haute tension entre l'Iran et les Etats-Unis, la perspective du pire pourrait commencer à s'éloigner après des déclarations en apparence apaisantes en provenance de Téhéran et Washington.

Même si le président américain Donald Trump a maintenu dimanche la pression avec une nouvelle mise en garde à l'Iran contre une répression de manifestations, son ministre de la Défense a assuré qu'il était prêt à discuter avec les dirigeants iraniens.

A Téhéran, la police antiémeute s'est déployée en masse après un appel à manifester, au lendemain d'un rassemblement à la mémoire des victimes tuées dans le crash d'un avion de ligne ukrainien abattu "par erreur" par un missile iranien. La police a dispersé le rassemblement de samedi durant lequel des étudiants ont scandé des slogans contre les autorités.

Après les dénégations, l'Iran a reconnu samedi sa responsabilité dans le drame mercredi du vol d'Ukraine International Airlines, qui a coûté la vie à 176 personnes majoritairement des Iraniens et des Canadiens, provoquant une vague d'indignation dans le pays.

"Le dialogue est la seule solution à cette crise"

La tension, chronique, entre l'Iran et les Etats-Unis a connu un brusque accès le 3 janvier avec l'élimination par Washington d'un important général iranien, Qassem Soleimani, en Irak, suivie de représailles iraniennes à coup de missiles contre des cibles militaires américaines en Irak mercredi. Quelques heures plus tard, l'avion ukrainien était abattu peu après son décollage de Téhéran. L'Iran a admis une erreur humaine alors que sa défense était selon ce pays sur le qui-vive en vue d'un possible "conflit total" avec les Etats-Unis.

Dans ce climat hypertendu, l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, dont le pays est allié des Etats-Unis mais entretient de bonnes relations avec l'Iran, a rencontré à Téhéran le président iranien Hassan Rohani.

"Nous sommes convenus avec Rohani que la seule solution à (la) crise passe par la désescalade et le dialogue", a dit l'émir. "Le dialogue est la seule solution à cette crise."

Prêt à discuter, Trump maintient la pression

A Washington, le chef du Pentagone Mark Esper a assuré que Donald Trump était toujours prêt à discuter avec l'Iran "sans condition préalable". Les Etats-Unis sont prêts à évoquer "une nouvelle voie, une série de mesures qui feraient de l'Iran un pays plus normal".

Cependant, fidèle à son habitude de brouiller les cartes, Donald Trump a presque au même moment adressé une nouvelle mise en garde à Téhéran.

"Aux leaders d'Iran - "NE TUEZ PAS VOS MANIFESTANTS", a-t-il tweeté. "Le monde regarde. Plus important, les Etats-Unis regardent."

La veille, il avait mis en garde Téhéran contre "un autre massacre de manifestants pacifiques", en référence au mouvement de contestation en Iran de novembre, violemment réprimé.

Durant le rassemblement dispersé samedi, des manifestants avaient dénoncé des "menteurs" accusés selon eux d'avoir tenté d'occulter la vérité sur le crash de l'avion.

Accroc diplomatique entre Londres et Téhéran

Ce rassemblement a en outre été le point de départ d'un nouvel accroc diplomatique entre Londres et Téhéran, après la brève interpellation de l'ambassadeur britannique Rob Macaire en marge de cette vigile. Londres a dénoncé une "arrestation sans fondement" et "une violation flagrante de la législation internationale".

Téhéran a reconnu que Rob Macaire a été brièvement arrêté en tant qu'étranger suspecté d'avoir participé "à un rassemblement illégal". "La présence d'ambassadeurs étrangers à des rassemblements illégaux" est contraire aux usages conventions diplomatiques, selon les Affaires étrangères iraniennes.

Rob Macaire a assuré s'être rendu au rassemblement de samedi annoncé comme une vigile à la mémoire des victimes du crash, dans lequel ont aussi péri des Britanniques. "J'ai quitté les lieux (...) quand certains ont commencé à lancer des slogans" contre les autorités, a-t-il affirmé.

Une erreur "impardonnable"

Dimanche, moins de 200 manifestants ont brûlé un drapeau britannique et un drapeau israélien devant l'ambassade du Royaume-Uni à Téhéran aux cris de "Mort à la Grande-Bretagne", "Mort aux Etats-Unis", "Mort à Israël".

Le drame de l'avion ukrainien est la pire catastrophe de l'aviation civile iranienne depuis 1988 et le drame de l'Airbus d'Iran Air (290 morts) que les Etats-Unis disent avoir abattu par erreur au-dessus du Golfe.

"Excusez-vous, Démissionnez", a titré dimanche le quotidien réformiste Etemad, après que l'Iran a admis son erreur. "Impardonnable", a reconnu Iran, le journal du gouvernement, tandis qu'un "Honte" en lettres de sang barrait la une de Hamshahri, quotidien de la municipalité de Téhéran.

Dimanche, le chef des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique d'Iran, le général de division Hossein Salami, a témoigné devant le Parlement à huis clos. D'après l'agence de presse Isna, il devait aussi évoquer l'assassinat du général Qassem Soleimani, chef des opérations extérieures des Gardiens.